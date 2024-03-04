ВХЛ: «Южный Урал» победил «СКА-Неву» 3:1 и сравнял счёт в серии: дубль сделал Михаил Грасс

«Питерец.ру» надеялся, что «СКА-Нева» завершил сегодня серию плей-офф в Орске, выиграв матч под номером 6 у клуба «Южный Урал». Орский «Юбилейный» был в понедельник заполнен почти до отказа, ещё бы – эта встреча могла как завершить сезон для «Южного Урала» (поскольку петербуржцы вели в серии 3–2), так и продлить его.

Уже в первом периоде Купцов порадовал домашние трибуны, поразив ворота Кирилла Герасимюка. Так команды и ушли на первый перерыв при минимальном преимуществе в счёте «Южного Урала». Во второй двадцатиминутке «невчане» реализовали первое же большинство: Матвей Кабуш с передач Евгения Корешкова и Егора Гурзанова наказал хозяев льда за малый штраф, который получил Фурса. Но больше голкипер «Южного Урала» Кузмаул в этом матче не пропустил, к тому же вдохновение снизошло на 20-летнего Михаила Грасса, ранее забросившего в этой серии одну шайбу.

На этот раз Грасс отметился дублем: его шайба на 52-й минуте стала для «Южного Урала» победной в этой игре, успел Грасс ещё и поразить пустые ворота гостей. Итоговый счёт матча – 3:1, а в серии установилось равенство (3–3). Всё теперь решится в Санкт-Петербурге 7 марта.

Тем временем пермский «Молот» проиграл серию красноярскому «Соколу» (2–4).