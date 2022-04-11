СКА второй раз подряд обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и с таким же преимуществом лидирует в серии плей-офф

Проиграв третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА со счётом 2:6 (при этом все шесть шайб влетели в ворота невских армейцев в третьем периоде), команда Романа Ротенберга смогла выиграть дважды подряд. «Питерец.ру» особо отмечает победу в пятом матче, поскольку до попадания в финал СКА теперь нужно выиграть ещё одну игру.

В четвёрой встрече, проходившей на ЦСКА-Арене, гости во втором периоде сумели создать серьёзный задел – 3:0 в пользу СКА на 27-й минуте (отметились заброшенными шайбами Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв). Итог – 3:2 и равенство в серии.

Возможно ключевую победу петербуржцам удалось одержать 10 апреля, при этом развязка матча получилась драматичной. Форвард ЦСКА Андрей Светлаков превратился из героя в антигероя: сначала нападающий сделал дубль, а в концовке заключительного периода схлопотал глупое удаление. Швед Оскар Фантенберг забросил едва ли не важнейшую в своей карьере в КХЛ шайбу, которая позволила СКА выиграть матч со счётом 3:2 и с таким же преимуществом повести в серии до четырёх побед. Но следующее рандеву принципиальных соперников состоится в Москве, при этом отступать команде Сергея Фёдорова в День Космонавтики будет некуда.