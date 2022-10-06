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Питерец.ру » Спорт » Хоккейный «Спартак» смог забросить в ворота СКА всего лишь одну шайбу, пропустив при этом пять

Хоккейный «Спартак» смог забросить в ворота СКА всего лишь одну шайбу, пропустив при этом пять

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Второй матч подряд – 1:5, так и до отставки Миронова может дойти.    

Бывший игрок СКА Александр Хохлачёв в этом сезоне не очень радует спартаковскую торсиду своей результативностью. Не смог Хохлачёв пополнить свой лицевой счёт и в разгромно проигранном «красно-белыми» поединке против петербургского СКА.

«Питерец.ру» заметил, что Хохлачёв уже четыре игры заканчивает с нулём в графе «очки»: ранее этот нападающий вхолостую провёл встречи с «Барысом», «Торпедо» и «Витязем». В то же время лидеры атаки СКА демонстрируют завидную стабильность.

В не очень заполненном «Мегаспорте» до 57-й минуты забивали только гости. Дмитрий Яшкин открыл счёт, Игорь Ожиганов удвоил преимущество невских армейцев, а точный бросок Захара Бардакова сделал счёт крупным. Лишь за три минуты до сирены Заседа смог ненадолго вернуть интригу в этот матч – 1:3. Однако новичок СКА Василий Глотов сразу же поразил покинутые Рыбаром ворота, после чего успел ещё отличиться Михаил Воробьёв. Эффектная победа со счётом 5:1 должна поднять настроение Роману Ротенбергу, оштрафованному после жеста в концовке предыдущего матча СКА.

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