«СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков

«Питерец.ру» заметил, что СКА и «СКА-Нева» совершили «рокировку» голкиперами: в главный клуб Санкт-Петебурга – на подмогу к не блещущему пока Никите Серебрякову – отправился Павел Мойсевич, а в ворота «СКА-Невы» встал Артемий Плешков. А ведь Плешков неплохо зарекомендовал себя в тех матчах регулярного первенства КХЛ, в которых ему довелось сыграть этой осенью.

В очередном матче «невчане» встречались в гостях с казанским «Барсом», хотя встреча проходила в альметьевском «Юбилейном». Петербуржцам удалось открыть счёт на 11-й минуте. Бригада главных арбитров Красоткин и Цицаров отправила на скамейку штрафников защитника «Барсов» Даниила Четверикова. Подопечные обладателя Кубка Гагарина в качестве игрока Александра Степанова почти выстояли две минуты в меньшинстве, но Владимиру Барабанову всё-таки удалось пробить Максима Арефьева.

«Барс» сумел сравнять счёт на 16-й минуте усилиями Ивана Климкина, и первый период завершился с ничейным счётом 1:1. Победной в итоге стала шайба Никиты Дишковского, которую этот нападающий «СКА-Невы» забросил на 27-й минуте (ассистировали ему Егор Гурзанов и Григорий Грязнов). В дальнейшем «невчане» аккуратно сыграли в обороне и удержали победный счёт 2:1 до финальной сирены.