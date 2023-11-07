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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков

«СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Петербургское хоккейное «Динамо» вечером 7 ноября сразится с пензенским «Дизелем».

«Питерец.ру» заметил, что СКА и «СКА-Нева» совершили «рокировку» голкиперами: в главный клуб Санкт-Петебурга – на подмогу к не блещущему пока Никите Серебрякову – отправился Павел Мойсевич, а в ворота «СКА-Невы» встал Артемий Плешков. А ведь Плешков неплохо зарекомендовал себя в тех матчах регулярного первенства КХЛ, в которых ему довелось сыграть этой осенью.

В очередном матче «невчане» встречались в гостях с казанским «Барсом», хотя встреча проходила в альметьевском «Юбилейном». Петербуржцам удалось открыть счёт на 11-й минуте. Бригада главных арбитров Красоткин и Цицаров отправила на скамейку штрафников защитника «Барсов» Даниила Четверикова. Подопечные обладателя Кубка Гагарина в качестве игрока Александра Степанова почти выстояли две минуты в меньшинстве, но Владимиру Барабанову всё-таки удалось пробить Максима Арефьева.

«Барс» сумел сравнять счёт на 16-й минуте усилиями Ивана Климкина, и первый период завершился с ничейным счётом 1:1. Победной в итоге стала шайба Никиты Дишковского, которую этот нападающий «СКА-Невы» забросил на 27-й минуте (ассистировали ему Егор Гурзанов и Григорий Грязнов). В дальнейшем «невчане» аккуратно сыграли в обороне и удержали победный счёт 2:1 до финальной сирены.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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