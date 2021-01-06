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Питерец.ру » Спорт » Шейн Принс и Антон Бурдасов устроили снайперскую дуэль в Минске

Шейн Принс и Антон Бурдасов устроили снайперскую дуэль в Минске

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25
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
hockey.by
Американский легионер «Динамо» набрал 4 (2+2) очка, а хозяева выиграли в овертайме.

Минское «Динамо» в этом сезоне выглядит очень уверенно, и после победы над СКА белорусская команда закрепилась на пятом месте на Западе. Главным героем встречи стал американец Шейн Принс, который поучаствовал во всех четырёх шайбах своей команды, включая победную в дополнительное время.

«Питерец.ру» отмечает, что ворота минчан защищал Алексей Колосов (Тэйлор был в запасе), но выгоды из этого атака СКА извлечь не смогла. Невские армейцы трижды вели в счёте (первый гол петербургской команды в Минске забил Линден Вей, второй – Антон Бурдасов), но коллектив Крэйга Вудкрофта проявил характер. Блеснул Принс, который превратил 2:3 в 4:3 в овертайме.

У СКА можно отметить сделавшего дубль Антона Бурдасова, который вновь продемонстрировал свои снайперские качества. Команду Валерия Брагина подвела недисциплинированность. Ведя 3:2 в третьем периоде, СКА дважды пропустил в меньшинстве: неудержимый Принц сначала использовал удаление Эмиля Галимова, а затем и малый штраф Андрея Кузьменко. Следующий матч СКА проведёт в Ярославле.

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