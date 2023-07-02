Володар Мурзин, Павел Понкратов и Артём Тимофеев лидируют после 6-го тура шахматной Высшей лиги, а в петербургском дерби Гоганов обыграл Лобанова

В шахматном мире сейчас происходит много интересных событий. Обновился рейтинг ФИДЕ: на 1 июля рейтинговый лидер Высшей лиги в Новокузнецке занимает в нём 100-е место. В Дубаи продолжается командный шоу турнир, где россиянин Есипенко «зевнул» лёгкий мат, но «Питерец.ру» интересует только Новокузнецк – 2023.

Суровый Володар Мурзин – победитель Алексея Гоганова и Сергея Лобанова – на этот раз сыграл вничью и позволил себя догнать ещё двум шахматистам – Павлу Понкратову (на фото – справа) и Артёму Тимофееву. Теперь тройка в составе Понкратова, Мурзина и Тимофеева лидирует – у всех по 4,5 очка за 3 тура до финиша.

Петербуржцы Гоганов и Лобанов наглядно показали свой боевой настрой на этот турнир, итог – победа белых и появление Гоганова уже на 8-м месте (москвич Иван Попов набрал те же 4 очка, но по лучшему коэффициенту расположился четвёртым). Ещё один представитель Северной столицы Мирослав Власенко в 6-м туре проиграл, но находится теперь в хорошей компании участников чемпионата, у которых – по 3 очка. Кроме Власенко набрали 50 % очков (или «вышли в полтинник») Давид Паравян, Дмитрий Кокарев и Савва Ветохин.

Кирилл Путренко второй раз подряд сыграл вничью и занимает 30-е место, набрав 2,5 очка.