ента новостей

18:34
Володар Мурзин, Павел Понкратов и Артём Тимофеев лидируют после 6-го тура шахматной Высшей лиги, а в петербургском дерби Гоганов обыграл Лобанова
17:46
Все шесть петербургских шахматисток набрали по 3 очка после 6-го тура Высшей лиги в Новокузнецке, а лидером вновь стала обыгравшая Баиру Кованову нижегородка Екатерина Гольцева – 5,5 очков
14:57
На внешнем кольце КАД в районе вантового моста перекроют две полосы движения
14:16
Меццо-сопрано Мариинского театра Зинаида Царенко получила Гран-при XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского и 100 000 долларов
11:22
В Ленобласти задержали подозреваемую в обмане пенсионерки
10:18
В Ленобласти задержали подозреваемых в обмане пенсионеров
10:10
В Петербурге задержан подозреваемый в разбое
17:15
Володар Мурзин обыграл петербуржца Сергея Лобанова и стал единоличным лидером и другие результаты 5-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке
16:51
В 5-м туре женской шахматной Высшей лиги Дарья Юрасова смогла победить, а вот Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман, Дарья Хохлова и Марина Кузнецова проиграли
14:35
В Колпино задержали водителя, сбившего на "Мазде" двоих и скрывшегося с места смертельного ДТП
14:28
Путепровод в составе развязки КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют в обоих направлениях
11:55
Почти 900 студентов Санкт-Петербурга получили новую рабочую профессию
11:51
В Ленобласти отметили 92-ю годовщину 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии
11:48
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Прострадала пассажирка и её полугодовалый сын
11:44
В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил 8-летнюю девочку
11:40
В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка
11:36
В Колпино автомобиль «Мазда-3» сбил двоих пешеходов и скрылся. Один из пострадавших погиб
11:30
В Красногвардейском районе иномарка сбила 3-летнего мальчика
11:26
В Лисем Носу в ДТП пострадали подростки на мотороллере
11:19
В Приморском районе задержан аферист, обманувший пенсионерку
11:17
В Петербурге полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого лихача
22:54
Дмитрий Ваш – теперь наш: белорусский связующий вслед за диагональным сборной России Назаром Литвиненко перешёл в волейбольный клуб «Динамо-ЛО»
15:38
В «Охта Парке» проходят дни здоровья для детей-сирот
15:35
В Петербурге открыли памятник первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину
15:28
Петербургская флейтистка Софья Виланд стала победительницей конкурса имени П. И. Чайковского, а виолончелист Иван Сендецкий получил 4-ю премию
14:00
Концерт Just Ensemble и Студии Авангардной Музыки
13:54
Шоу корейских барабанщиков в «Колизее»
13:26
«Зенит» рассчитался с «Коринтиансом» за бразильского таланта Педро Дос Сантоса и подтвердил переход Александра Коваленко
13:05
Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
11:18
В Петербурге задержали задержали подозреваемого в квартирной краже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Володар Мурзин, Павел Понкратов и Артём Тимофеев лидируют после 6-го тура шахматной Высшей лиги, а в петербургском дерби Гоганов обыграл Лобанова

Володар Мурзин, Павел Понкратов и Артём Тимофеев лидируют после 6-го тура шахматной Высшей лиги, а в петербургском дерби Гоганов обыграл Лобанова

0
44
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Мирослав Власенко продолжает обходиться без ничьих: сегодня – поражение от томича Свиридова.

В шахматном мире сейчас происходит много интересных событий. Обновился рейтинг ФИДЕ: на 1 июля рейтинговый лидер Высшей лиги в Новокузнецке занимает в нём 100-е место. В Дубаи продолжается командный шоу турнир, где россиянин Есипенко «зевнул» лёгкий мат, но «Питерец.ру» интересует только Новокузнецк – 2023.

Суровый Володар Мурзин – победитель Алексея Гоганова и Сергея Лобанова – на этот раз сыграл вничью и позволил себя догнать ещё двум шахматистам – Павлу Понкратову (на фото – справа) и Артёму Тимофееву. Теперь тройка в составе Понкратова, Мурзина и Тимофеева лидирует – у всех по 4,5 очка за 3 тура до финиша.

Петербуржцы Гоганов и Лобанов наглядно показали свой боевой настрой на этот турнир, итог – победа белых и появление Гоганова уже на 8-м месте (москвич Иван Попов набрал те же 4 очка, но по лучшему коэффициенту расположился четвёртым). Ещё один представитель Северной столицы Мирослав Власенко в 6-м туре проиграл, но находится теперь в хорошей компании участников чемпионата, у которых – по 3 очка. Кроме Власенко набрали 50 % очков (или «вышли в полтинник») Давид Паравян, Дмитрий Кокарев и Савва Ветохин.

Кирилл Путренко второй раз подряд сыграл вничью и занимает 30-е место, набрав 2,5 очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-06-2023, 22:56
Петербуржец Сергей Лобанов по итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги вошёл в шестёрку лидеров, а вот его земляк Алексей Гоганов сдался под сокрушительной атакой Володара Мурзина
Вчера, 17:15
Володар Мурзин обыграл петербуржца Сергея Лобанова и стал единоличным лидером и другие результаты 5-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке
27-06-2023, 20:35
Петербургские шахматисты Сергей Лобанов и Алексей Гоганов выиграли во 2-м туре Высшей лиги в Новокузнецке, а лидируют Павел Понкратов и Арсений Нестеров – 100 % очков
22-06-2023, 23:33
Володар Мурзин и Савва Ветохин сыграют в мужской шахматной Высшей лиге в Новокузнецке, петербуржцы Сергей Лобанов и Мирослав Власенко тоже приглашены
29-06-2023, 23:36
Петербургский шахматист Сергей Лобанов после 4-го тура оказался в первой восьмёрке Высшей лиги, вместе с ним – Володар Мурзин, Вадим Звягинцев и Павел Понкратов
26-06-2023, 22:10
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов с победы стартовал в Высшей лиге, Володар Мурзин тоже выиграл, а вот юный Савва Ветохин был побеждён Павлом Понкратовым

Происшествия на дорогах

0
117
Вчера, 11:48
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Прострадала пассажирка и её полугодовалый сын
0
124
Вчера, 11:44
В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил 8-летнюю девочку
0
122
Вчера, 11:40
В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка
0
119
Вчера, 11:36
В Колпино автомобиль «Мазда-3» сбил двоих пешеходов и скрылся. Один из пострадавших погиб
Наверх