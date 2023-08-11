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Питерец.ру » Спорт » Непомнящий, Карлсен и Дуда пробились в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а вот Накамура, Свидлер и Есипенко выбыли из турнира

Непомнящий, Карлсен и Дуда пробились в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а вот Накамура, Свидлер и Есипенко выбыли из турнира

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
globallookpress.com
Узнала свою соперницу по 1/4 финала и лучшая шахматистка России Александра Горячкина.

«Питерец.ру» поздравляет Яна Непомнящего (на фото) с убедительной демонстрацией своего шахматного класса. Сегодня участник двух матчей на первенство мира (с Магнусом Карлсеном и Дин Лижэнем) просто растерзал считавшегося в детстве вундеркиндом 19-летнего Нихала Сарина из Индии. С таким же счётом 2:0 выиграл свой тай-брейк соотечественник Сарина Рамешбабу Прагнанадха, и не у кого-нибудь, а у второго шахматиста мира по рейтингу Хикару Накамуры из США. Женитьба накануне Кубка мира не пошла на пользу Накамуре: он стал самым высокорейтинговым игроком, выбывшим из турнира (ранее покинули Кубок мира Аниш Гири и Уэсли Со).

Экс-чемпион мира Карлсен домучил молодого немца Каймера и буквально вполз в следующий раунд. Вырисовывается возможный полуфинал Карлсен – Непомнящий с гипотетическим реваншем Яна за Дубаи – 2021. Не смогли составить Непомнящему компанию в 1/8 финала ещё двое россиян – петербуржец Пётр Свидлер и ростовчанин Андрей Есипенко. Свидлера остановил Ниджат Абасов (Азербайджан), а Есипенко уступил объективно более сильному Доммараджу Гукешу (Индия). Победитель Кубка мира – 2021 Дуда вышел на Каруану.

Харика Дронавалли выиграла тай-брейк у Эли Руберс и сыграет с Александрой Горячкиной.

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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