Волейбольная «Ленинградка» примет участие в «Кубке Столетия», который начнётся 1 сентября в Калининграде матчем с «Протоном»

«Питерец.ру» уже сообщал о том, что мужские волейбольные клубы, представляющие Северную столицу и Ленинградскую область, сыграют в турнире под названием «Кубок столетия» (речь, естественно, идёт о «Зените» и «Динамо-ЛО»). Но и женская «Ленинградка» под руководством Александра Кашина готовится сыграть в аналогичном турнире, который начнётся дла «Пчёлок» в Калининграде.

Принцип формирования женского турнира такой же, как и у мужчин: первые восемь команд по итогам чемпионата – 2023/2024 будут разделены на две группы. В группу «А» вошли … только динамовские коллективы – из Москвы, Краснодара, Челябинска и Казани. «Ленинградка» очутилась в другой группе вместе с саратовским «Протоном», «Локомотивом» из Калининградской области и «Тулицей» из Тулы.

С 1 по 3 сентября «Ленинградка» проведёт три матча в Калининграде – последовательно с «Протоном», «Тулицей» и «Локомотивом». А с 8 по 10 сентября «Пчёлок» можно будет увидеть воочию на арене спорткомплекса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 8 сентября «Ленинградка» сыграет с «Тулицей», 9 сентября – с «Протоном» и 10 сентября – с «Локомотивом», начало всех матчей – в 18:30.

«Финал четырёх» пройдёт в Новосибирске.