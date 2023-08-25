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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» обыграл в дерби «Динамо-ЛО» на Мемориале Платонова в трёх партиях, 16 очков набрал Павел Железняков

Волейбольный «Зенит» обыграл в дерби «Динамо-ЛО» на Мемориале Платонова в трёх партиях, 16 очков набрал Павел Железняков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vczenit-spb.ru
Обе команды были ослаблены травмами ведущих игроков и отсутствием легионеров.

«Питерец.ру» обратил внимание на важный матч в статусе «дерби», прошедший на Мемориале Платонова, в котором встречались волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти. Не принимали участия в этом предсезонном поединке зенитовцы Мэттью Андерсон, Женя Гребенников, Егор Клюка и Фёдор Воронков, а в составе динамовцев отсутствовали новички Дмитрий Ваш и Константин Тюшкевич. Тут и пригодился сосновоборцам официально завершивший игровую карьеру Валентин Стрильчук.

Очень многое в дерби «Зенита» и «Динамо-ЛО» решил первый сет. В концовке ситуация складывалась в пользу динамовцев: очень вовремя совершил два эйса Тодор Скримов. Но «Зенит» не сдался, а рано поверившие в выигрыш стартовой партии динамовцы были за это наказаны спортивной Фортуной – 26:28.

Подавленные таким развитием событий динамовцы пропустили нокаутирующий удар «Зенита» на старте второй партии, когда команда Виктора Сидельникова повела 10:3. Попытавшийся перестроить игру динамовцев Александр Климкин начал поиск оптимального сочетания игроков на площадке, выпустив Шенкеля, Литвиненко и Фёдорова. Итог второй партии – 21:25, третий сет тоже выиграл «Зенит» (27:25).

В другом матче Мемориала Платонова «Газпром-Югра» проиграл ЦСКА со счётом 2–3.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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