Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3

«Питерец.ру» лишний раз убедился, насколько важным для нынешнего «Зенита» игроком является Егор Клюка. Без этого волейболиста коллективу Андрея Толочко удалось взять лишь один сет в поединке с «Белогорьем», которое сейчас нельзя назвать одним из лидеров Суперлиги.

Зенитовская пресс-служба особо отметила в этом матче, который «Белогорье» выиграло в четырёх партиях, марокканца Хачдади. Именно отличная игра Хачдади стала подспорьем для белгородского клуба. Нашёлся свой антигерой и у петербуржцев, имя ему – Фёдор Воронков.

Ключевой в этом матче стала третья партия при счёте 1–1 по сетам. Стартовый отрезок выиграл «Зенит» (25:21), затем с таким же счётом «Белогорье» оказалось сильнее во второй партии. Итог третьего сета – 26:24, и в решающий момент сплоховал именно Воронков. Про четвёртую партию, которую «Белогорье» выиграло с комфортным преимуществом в 7 очков, поклонникам «сине-бело-голубых» лучше поскорее забыть.

Однако на турнирном положении «Зенита» проигрыш «Белогорью» никак не сказался – петербургский клуб идёт третьим.