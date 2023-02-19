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Питерец.ру » Спорт » Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3

Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Этот матч мужской Суперлиги проходил в Туле.  

«Питерец.ру» лишний раз убедился, насколько важным для нынешнего «Зенита» игроком является Егор Клюка. Без этого волейболиста коллективу Андрея Толочко удалось взять лишь один сет в поединке с «Белогорьем», которое сейчас нельзя назвать одним из лидеров Суперлиги.

Зенитовская пресс-служба особо отметила в этом матче, который «Белогорье» выиграло в четырёх партиях, марокканца Хачдади. Именно отличная игра Хачдади стала подспорьем для белгородского клуба. Нашёлся свой антигерой и у петербуржцев, имя ему – Фёдор Воронков.

Ключевой в этом матче стала третья партия при счёте 1–1 по сетам. Стартовый отрезок выиграл «Зенит» (25:21), затем с таким же счётом «Белогорье» оказалось сильнее во второй партии. Итог третьего сета – 26:24, и в решающий момент сплоховал именно Воронков. Про четвёртую партию, которую «Белогорье» выиграло с комфортным преимуществом в 7 очков, поклонникам «сине-бело-голубых» лучше поскорее забыть.

Однако на турнирном положении «Зенита» проигрыш «Белогорью» никак не сказался – петербургский клуб идёт третьим.

 

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