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Питерец.ру » Спорт » Отличный день для петербургских боксёров на чемпионате России в Хабаровске: дальше прошли Алексеев, Хохлов, Колесников, Косенков, Верясов и Фёдоров и только Тюфяков проиграл бой Кузютину

Отличный день для петербургских боксёров на чемпионате России в Хабаровске: дальше прошли Алексеев, Хохлов, Колесников, Косенков, Верясов и Фёдоров и только Тюфяков проиграл бой Кузютину

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
todaykhv.ru
На Дальнем Востоке продолжается первенство страны среди боксёров: петербуржцы бьются всерьёз!  

«Питерец.ру» продолжает освещать выступление петербургских спортсменов на чемпионате России по боксу, который проходит в Хабаровске на «Платинум Арене», где играет хоккейный «Амур».

Сразу шестеро боксёров, представляющих Санкт-Петербург, смогли выиграть свои бои в третий день соревнований. Егор Алексеев в весе до 60 кг победил Дениса Парилова из Хабаровского края к огорчению трибун. Александр Хохлов (до 67 кг) оказался сильнее Ильи Куликова из Тверской области. Жёсткий Руслан Колесников в категории до 80 кг справился с ростовчанином Хаджи Хасеновым.

Вступили в бой и тяжеловесы: петербуржец Андрей Косенков досрочно закончил бой с оренбуржцем Рамилем Кишиевым в весе до 86 кг. В категории до 92 кг превзошли своих соперников Иван Верясов и Игорь Фёдоров: первый победил по очкам, второй – за явным преимуществом). А вот их земляк и коллега по категории Андрей Тюфяков оказался бит Муратом Юлдашевым из Псковской области.

Явный фаворит среди легковесов Эдмонд Худоян (до 48 кг) из Челябинской области прошёл барьер в лице Игоря Царегородцева из Татарстана – 5:0 по очкам. Бронзовый призёр чемпионата мира Худоян назвал Царегородцева сильным соперником и назвал свой победный бой «зрелищным, но сумбурным».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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