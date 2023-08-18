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Питерец.ру » Спорт » На чемпионате России по боксу в Хабаровске петербуржцы Егор Алексеев, Александр Хохлов и Руслан Колесников пробились во второй круг, а Никита Полухин, Алибек Солтуханов, Иван Горда, Асланлы Хазар и Михаил Захарьев были побеждены

На чемпионате России по боксу в Хабаровске петербуржцы Егор Алексеев, Александр Хохлов и Руслан Колесников пробились во второй круг, а Никита Полухин, Алибек Солтуханов, Иван Горда, Асланлы Хазар и Михаил Захарьев были побеждены

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khab-vesti.ru
Призовой фонд первенства страны по боксу – 26 млн рублей, обладатели золотых медалей получат по 1,5 млн.

«Питерец.ру» сообщал, что сразу 33 петербургских боксёра отправились в Хабаровск на первенство страны. Есть и первые потери – проиграли в первом же круге сразу пятеро представителей Северной столицы: Никита Полухин (до 51 кг) уступил нижегородцу Дмитрию Наимову, а в весовой категории до 60 кг выбыли сразу трое петербуржцев. Алибека Солтуханова одолел москвич Аршак Товмасян, Асланлы Хазар уступил хабаровчанину Денису Парилову, а Николай Пшенников из Новосибирской области боксировал лучше Ивана Горды. Выбыл и Михаил Захарьев, который в весе до 80 кг с почти традиционным счётом 0:5 потерпел поражение от омича Андрея Степанова.

Успехи тоже есть – три петербургских боксёра вышли во второй круг соревнований. Егор Алексеев (до 60 кг) превзошёл ещё одного представителя Омской области Ару Габояна, Александр Хохлов в весовой категории до 67 кг победил Владислава Хотенова из Ульяновской области, а коллега Захарьева по весу до 80 кг Роман Колесников выбил из турнира подмосквича Игоря Иванченко из Московской области.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко, первый день чемпионата прошёл на «Платинум Арене» при полном аншлаге: на трибунах присутствовало 5 тысяч зрителей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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