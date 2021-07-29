Иван Верясов успешно преодолел стадию 1/8 финала Олимпийских игр

В рамках вечерней сессии шестого дня боксерского турнира в Токио вслед за Глебом Бакши (до 75 кг) своей дебютный поединок на Олимпийских играх провел и выступающий в весовой категории свыше 91 кг Иван Верясов.

Наш боксер в 1/8 финала единогласным решением судей победил камерунца Йеньона Максима. В четвертьфинале Верясов вечером 1 августа встретится с серебряным призером двух прошедших чемпионатов мира казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым, который посеян на турнире в столице Японии под вторым номером.

Верясов прокомментировал свое выступление: «Если честно, то у меня многое не получилось из того, что мы нарабатывали с тренерским штабом. Слава богу, нам удалось добиться победы, и мы продолжаем свой путь. Примечательно, что я последним из нашей команды проводил свой поединок на турнире в то время, когда некоторые наши ребята уже дважды боксировали. Так что мы долго ждали своего дебюта, и был небольшой простой. Но повторюсь, главное – победа. Очень благодарен тренерскому штабу за подготовку к Олимпиаде, сейчас наша мужская команда идет без поражений. И дай бог, чтобы так дальше продолжалось».

Верясов стал седьмым представителем команды Олимпийского комитета России (ОКР) по боксу, кому удалось выйти в четвертьфинал Игр в Токио. Ранее барьер 1/8 финала преодолели Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).