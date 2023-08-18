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Питерец.ру » Спорт » 33 петербургских спортсмена выступят на чемпионате России по боксу в Хабаровске, но среди них не будет ни Всеволода Шумкова, ни Павла Сосулина

33 петербургских спортсмена выступят на чемпионате России по боксу в Хабаровске, но среди них не будет ни Всеволода Шумкова, ни Павла Сосулина

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
18 августа в Хабаровске стартует чемпионат России по боксу.

Петербургский боксёр Павел Сосулин (на фото) пропустит первенство страны. Не поехал в Хабаровск и титулованный Всеволод Шумков, в коллекции наград которого имеются три золотые медали чемпионата России и бронза чемпионата мира. «Питерец.ру» надеется на успешное выступление в Хабаровске представительной делегации Северной столицы, в составе которой 33 боксёра. Особое внимание – к двукратному чемпиону страны Эдуарду Саввину, участнику Олимпиады – 2020 в Токио Ивану Верясову и перспективному Илье Попову, блеснувшему на юношеской Олимпиаде.

На «Платинум Арене» делегатам-спортсменам из Санкт-Петербурга желательно подтвердить свой высокий класс: городской комитет напомнил, что на двух предыдущих чемпионатах в общем зачёте первенствовали именно боксёры из города на Неве. Всего будет разыграно 52 медали, а спортивные СМИ называют призовой фонд боксёрского форума на Дальнем Востоке «солидным».

Олимпийский чемпион Сеула – 1988 Вячеслав Яновский, являющийся главным тренером сборной ДФО по боксу, с воодушевлением воспринял факт проведения российского чемпионата в Хабаровске (впервые за 10 лет). Подтвердил участие в чемпионате Эдмон Худоян – челябинец, который в этом году завоевал бронзу мирового первенства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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