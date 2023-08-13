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Питерец.ру » Спорт » 4-й тур РПЛ: «Ростов» и «Краснодар» выиграли, «Локомотив» сыграл вничью, «Рубин» идёт ко дну

4-й тур РПЛ: «Ростов» и «Краснодар» выиграли, «Локомотив» сыграл вничью, «Рубин» идёт ко дну

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26
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fckrasnodar.ru
«Ростов» Валерия Карпина просто не заметил оборонительных порядков «Рубина» Рашида Рахимова.

Казанский «Рубин» после шокирующего домашнего поражения от «Спартака» в прошлом туре снова получил камнем по голове, если вспомнить группу «Король и Шут». Второй тайм матча в Ростове обернулся сущим кошмаром для казанской обороны во главе с голкипером Юрием Дюпиным. «Питерец.ру» предполагает, что в перерыве главный тренер «Ростова» Карпин смог найти добрые нужные слова, и на втору половину игры хозяева «Ростов Арены» вышли максимально мотивированными: 3:0 после голов Николая Комличенко, Андрея Лагновича и Егора Голенкова. А под Рахимовым после 1:7 в двух матчах чемпионата РПЛ кресло явно зашаталось: ещё пара таких фиаско, и Рашид Маматкулович может искать новое место работы.

«Краснодар» Владимира Ивича выиграл четвёртый матч подряд в чемпионате России и стал полноценным лидером: никто не сможет догнать «Быков» по итогам тура. Дублем отметился в игре с «Оренбургом» (2:0) Эдуард Сперцян, который один раз забил с игры, второй – с пенальти.

«Локомотив» чудом спасся с «Крыльями Советов»: самарцы до 93-й минуты вели в счёте после гола Николая Рассказова, да ещё и пенальти не забили. Но фартовый Константин Марадишвили смог принести железнодорожниками ничью – 1:1.

«Зенит» в 4-м туре сыграет с «Факелом».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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