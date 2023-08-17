Английский «Манчестер Сити» обыграл испанскую «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА – 2023

«Манчестер Сити» в июне завоевал самый значимый трофей клуба в истории – Лигу Чемпионов. «Питерец.ру» обращает внимание, что команда Хосепа Гвардьолы прошла еврокубковую дистанцию прошедшего сезона без поражений, при этом в группе дважды встречалась с «Севильей» (оба матча завершились победами «Горожан» – 4:0 и 3:1). А вот с «Копенгагеном» и дортмундской «Боруссией» «Сити» тогда по разу сыграл вничью, но выиграл у них оба домашних матча. В плей-офф манкунианцы последовательно победили «Лейпциг» (1:1, 7:0), «Баварию» (3:0, 1:1), «Реал» (1:1, 4:0), а в финале – «Интер» (1:0).

«Севилья» отправилась в Лигу Европы из более престижного турнира, здесь команде Мендилибара пришлось серьёзно потрудиться. Испанский клуб не без проблем прошёл ПСВ (3:0, 0:2) и «Фенербахче» (2:0, 1:0), после чего «Севилье встретились гранды – «Манчестер Юнайтед» (2:2, 3:0) и «Ювентус» (1:1, 2:1 д. в.), а «Рому» в финале Лиги Европы удалось победить только по пенальти.

В матче за Суперкубок Юсеф Эн-Несири открыл счёт в первом тайме, но Коул Палмер после перерыва сделал счёт 1:1. В серии пенальти при счёте 5:4 в пользу «Манчестер Сити» защитник «Севильи» Неманья Гудель попал в перекладину, и трофей достался Гвардьоле.