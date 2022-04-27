«Манчестер Сити» и «Реал» разыграли классический матч Лиги чемпионов

Это был матч, который запомнится как классика Лиги чемпионов. Было забито семь мячей, один из них — возмутительный пенальти, множество моментов и выдающаяся игра, когда «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» разыграли вчера захватывающий полуфинальный матч со счетом 4:3.

Футбольные фанаты пускали слюни в социальных сетях, когда «Реал» вернулся со счетом 2:0, чтобы оставить ничью на волоске перед ответным матчем в Мадриде. Как написал в социальных сетях после матча бомбардир «Реала» Карим Бензема: «Игра только началась».

«Как футбольный фанат, это была фантастическая игра», — сказал журналистам тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Как тренер «Мадрида» я должен учитывать, что мы… пропустили два гола очень рано. Но мы берем три гола на «Бернабеу». Теперь мы надеемся выйти в финал».

Великолепный удар головой Кевина Де Брюйне вывел «Сити» вперед уже через 94 секунды. Когда Габриэль Жезус развернулся в штрафной площади и удвоил преимущество хозяев поля на 11-й минуте, казалось, что «Реалу» предстоит трудный вечер. 13-кратный чемпион, самый успешный клуб в истории турнира, еще никогда так быстро не пропускал два мяча в Лиге чемпионов.

«Сити», стремившийся впервые выиграть Лигу чемпионов, был захватывающим и должен был вести счет 3:0, но команда Пепа Гуаридиолы не смогла реализовать многообещающие моменты, и «Реал» нанес ответный удар — Бензема направил мяч в нижний угол, чтобы вдвое сократить дефицит до перерыва.

Через восемь минут после рестарта «Сити» снова забил гол, Фил Фоден кивком головы отдал мяч Фернандиньо, прежде чем Винисиус-младший забил блестящий гол и сделал счет 3:2.

Однако впереди было больше голов и драмы.

На 74-й минуте Бернарду Силва обыграл вратаря «Реала» Тибо Куртуа, нанеся удар в верхний угол, а затем Бензема забил свой второй гол после пенальти.

Эмерик Лапорт был оштрафован за манипулирование в штрафной, и за восемь минут до конца вышел Бензема с «Паненкой» — пенальти в центре поля.

Комментируя в прямом эфире BBC Radio 5, бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер сказал: «Все, что я могу сделать, это посмеяться и подумать:« Я не могу поверить, что Карим Бензема только что сделал это»… Наглость! Это было невероятно.'

«Это была фантастическая игра для обеих сторон. Мы сделали много хорошего. К сожалению, мы пропустили голы и не смогли забить больше. Но это две игры, и через неделю у нас будет еще одна», — сказал Гвардиола журналистам.