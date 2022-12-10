Сборная Марокко сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Англия – Франция

Матч сборных Аргентины и Нидерландов стал вероятно лучшим на катарском чемпионате мира. Ведя 2:0, аргентинцы дважды пропустили в концовке, но в серии пенальти южноамериканский вратарь Мартинес уверенно превзошёл своего европейского визави Нойперта. «Питерец.ру» отмечает комбинацию на 10-й компенсированной минуте к основному времени этого матча, которая позволила Вегорсту сравнять счёт – разыграно всё было с исключительным для четвертьфинала чемпионата мира хладнокровием.

А сборная Марокко даже с существенными потерями в составе не позволила забить Португалии и стала первой из африканских команд, пробившихся в полуфинал мирового первенства. Вновь в запасе начал матч Криштиану Роналду, но при счёте 0:1 (гол перед перерывом забил марокканец Эн-Несири) живая легенда португальского футбола появилась на газоне стадиона в Дохе. Но вратарю Боно не пришлось творить чудес «на ленточке», поскольку португальцы так и не смогли оправдать статус фавориты игры и уступили Марокко дорогу в полуфинал. В 1986 году на чемпионате мира в Мексике португальцы тоже проиграли Марокко, и тот матч положил начало долгому кризису, завершило который только появление поколения Луиша Фигу.