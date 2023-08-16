СКА победил «потолок зарплат»? Но не аукнутся ли потери Яшкина, Жафярова, Ожиганова и Кетова?

«Питерец.ру» знает из спортивных СМИ, что в Континентальной хоккейной лиге существует так называемый «потолок зарплат» в размере 900 млн рублей на весь состав. Это явление пришло в Россию из НХЛ: там для повышения конкуренции и зрелищности решили не дать возможность богатейшим клубам (таким, как «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина) скупать звёзд пачками и постоянно претендовать на Кубок Стэнли.

Андрей Педан и Михаил Пашнин переподписали свои контракты с невскими армейцами, и это ещё раз доказало: массового исхода лучших игроков из-за потолка зарплат в СКА за это лето не произошло. К тому же игроки СКА … согласны на понижение контрактных выплат, и причины есть: возможность выиграть трофеи в составе команды Романа Ротенберга, а вслед за ними – и различные финансовые бонусы. На фоне некоторых других клубов инфраструктура СКА тоже смотрится выигрышно.

Можно сравнить потери и приобретения СКА перед сезоном – 2023/2024. Маттссон, Земчёнок, Сергеев, Толчинский, Грицюк, Лайпсик и Кадейкин на бумаге компенсируют СКА потерю MVP прошлого регулярного сезона Яшкина, а также Ожиганова, Жафярова и завершившего карьеру Кетова. Похоже, что необходимость «влезть» под потолок зарплат не сделала СКА слабее.