Прохоркин вернётся в КХЛ, но выступать будет за «Металлург»

У Николая Прохоркина были все данные, чтобы закрепиться в НХЛ. Олимпийский чемпион Пхёнчхана, которому в сентябре этого года исполнится 27 лет, не стал игроком основы «Лос-Анджелес Кингз». Новых предложений от заокеанских клубов игрок не дождался, а права на Прохоркина в КХЛ принадлежали СКА.

«Питерец.ру» изучил трёхсторонний обмен между СКА, «Металлургом» и «Трактором», в результате которого Прохоркин в сезоне –2020/2021 станет «сталеваром». Учитывая появившийся в Лиге «потолок зарплат», СКА вряд ли стал предлагать Прохоркину большой контракт. Ещё одним новобранцем «Металлурга» станет 22-летний бывший невский армеец Владислав Сёмин. Взамен СКА получили пока что «виртуальные» права на выступающих в Северной Америке Владислава Каменева и Якова Тренина (обоим этим хоккеистам по 23 года). Ряды челябинского клуба пополнили трое молодых игроков системы «Металлурга», самый известный из которых – Павел Дорофеев.

Сайт «Металлурга» уже порадовался приобретению Прохоркина и подчеркнул статистику форварда в КХЛ (216 очков в 385 матчах при «+105» полезности).