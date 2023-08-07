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Питерец.ру » Спорт » Российские шахматисты Ян Непомнящий и Пётр Свидлер прошли в 1/16 финала Кубка мира в Баку, а вот Аниш Гири, Теймур Раджабов и Александра Костенюк проиграли тай-брейки и вылетели

Российские шахматисты Ян Непомнящий и Пётр Свидлер прошли в 1/16 финала Кубка мира в Баку, а вот Аниш Гири, Теймур Раджабов и Александра Костенюк проиграли тай-брейки и вылетели

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Костенюк теперь отправится домой в Швейцарию и не сыграет в следующем круге с Полиной Шуваловой.

В то время как спортивные СМИ раскручивают тему возвращения Сердара Азмуна в «Зенит», «Питерец.ру» продолжает следить за ходом борьбы на Кубке мира по шахматам. В первую очередь – о результатах петербургских участников турнира: если Пётр Свидлер смог переиграть Йордена ван Фореста из Нидерландов, то Никита Витюгов проиграл уступающему ему более 100 пунктов рейтинга венгру Ференцу Беркешу. Ранее Беркеш выбил из турнира Бориса Гельфанда, наглядно показав: участнику матча на первенство мира 2012 года пора переходить в теоретики.

Если 55-летний Гельфанд уже считается ветераном, то 47-летний Пётр Свидлер вполне способен пройти ещё двух соперников, и тогда его вероятным оппонентов в четвертьфинале станет Ян Непомнящий. Участник двух матчей за шахматную корону Непомнящий смог пройти опытного азербайджанца Рауфа Мамедова и теперь сыграет с вундеркиндом из Индии по имени Нихал Сарин.

Сенсационно вылетели с Кубка мира Аниш Гири и Теймур Раджабов: оба супергроссмейстера уступили довольно малоизвестным шахматистам, а ведь и Гири, и Раджабов всерьёз претендовали на общую победу. А на женском турнире определилась соперница россиянки Полины Шуваловой, и это – не проигравшая свой тай-брейк Александра Костенюк.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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