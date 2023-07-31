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Питерец.ру » Спорт » Накамура, Гири, Со, Раджабов и Мамедьяров – главные фавориты мужского Кубка мира по шахматам, Гукеш и Абдусатторов – тёмные лошадки

Накамура, Гири, Со, Раджабов и Мамедьяров – главные фавориты мужского Кубка мира по шахматам, Гукеш и Абдусатторов – тёмные лошадки

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
А почему же Магнус Карлсен и Ян Непомнящий не входят в число главных претендентов на престижный трофей?

«Питерец.ру» просмотрел список участников мужского Кубка мира (отбросим излишнюю политкорректности и не будем называть его «общим», так как есть ещё и отдельный женский Кубок) и решил назвать вероятных фаворитов бакинского турнира. При этом в их числе есть … петербуржец: голландец Аниш Гири родился в Санкт-Петербурге в 1994 году.

Вместе с Гири к вероятным претендентам на итоговую победу можно отнести ещё четверых гроссмейстеров. Американцы Хикару Накамура и Уэсли Со могут выиграть любой турнир: первый очень силён в укороченных партиях, второй не имеет псхологических проблем, свойственных тому же Яну Непомнящему. С особым настроем должны сыграть в Баку и азербайджанские шахматисты – Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров. А вот экс-чемпион мира Магнус Карлсен вряд ли замахнётся на трофей, который он не выигрывал и в лучшие для себя времена.

Пока Кубок мира только набирает обороты: смогли пройти во следующий раунд и разбогатеть на несколько тысяч манатов долларов США два российских участника – Давид Паравян и Михаил Антипов. Ожидаемо забуксовал в противостоянии с равным по рейтингу соперником победитель недавнего «Moscow Open» Арсений Нестеров, которого ждёт тай-брейк с аргентинцем Перальтой.

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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