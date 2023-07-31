Накамура, Гири, Со, Раджабов и Мамедьяров – главные фавориты мужского Кубка мира по шахматам, Гукеш и Абдусатторов – тёмные лошадки

«Питерец.ру» просмотрел список участников мужского Кубка мира (отбросим излишнюю политкорректности и не будем называть его «общим» , так как есть ещё и отдельный женский Кубок) и решил назвать вероятных фаворитов бакинского турнира. При этом в их числе есть … петербуржец: голландец Аниш Гири родился в Санкт-Петербурге в 1994 году.

Вместе с Гири к вероятным претендентам на итоговую победу можно отнести ещё четверых гроссмейстеров. Американцы Хикару Накамура и Уэсли Со могут выиграть любой турнир: первый очень силён в укороченных партиях, второй не имеет псхологических проблем, свойственных тому же Яну Непомнящему. С особым настроем должны сыграть в Баку и азербайджанские шахматисты – Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров. А вот экс-чемпион мира Магнус Карлсен вряд ли замахнётся на трофей, который он не выигрывал и в лучшие для себя времена.