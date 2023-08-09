Магнус Карлсен проиграл немцу Каймеру чёрными в первой партии матча 1/16 финала Кубка мира в Баку, россияне Непомнящий, Свидлер и Есипенко сегодня свели свои поединки вничью

«Питерец.ру» удивлён поражением Уэсли Со от сербского гроссмейстера Алексея Сараны, но главная сенсация дня была впереди. Рухнул сам Магнус Карлсен, который привлекает к себе внимания примерно столько, сколько все прочие участники мужского и женского Кубков мира вместе взятые.

Обидчиком Карлсена стал немецкий шахматист Винсент Каймер (рейтинг ФИДЕ – 2701, 34-е место в мире, у Карлсена – 2835). Каймер играл белыми и вынудил норвежца сдаться на 58-м ходу. Теперь экс-чемпиону мира придётся приложить все усилия, чтобы добиться права сыграть с Каймером тай-брейк: для этого Карлсену обязательно нужно выигрывать вторую партию матча.

Трое дошедших до 1/16 финала россиян синхронно сыграли вничью: Ян Непомнящий – с Нихалом Сарином (Индия), Пётр Свидлер – с хозяином турнира Ниджатом Абасовым, Андрей Есипенко – с ещё одним представителем Индии Доммараджу Гукешем.

Продолжает своё победное шествие по сетке Кубка мира венгр Ференц Беркеш, уже выбивший израильтянина Бориса Гельфанда и петербуржца Никиту Витюгова. Сегодня Беркеш переиграл экс-чемпиона мира ФИДЕ, которого не все признают «настоящим» чемпионом – украинца Руслана Пономарёва. Вничью завершились первые партии своих матчей Накамура и Каруана.