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Питерец.ру » Спорт » Непомнящий, Свидлер и Есипенко вничью завершили классическую часть своих матчей на шахматном Кубке мира в Баку, а Каруана, Сарана, Беркеш, Эригайси, Видит и Гранделиус – уже в 1/8 финала

Непомнящий, Свидлер и Есипенко вничью завершили классическую часть своих матчей на шахматном Кубке мира в Баку, а Каруана, Сарана, Беркеш, Эригайси, Видит и Гранделиус – уже в 1/8 финала

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Выбыл из турнира сильный американец Уэсли Со, входящий в первую десятку мирового рейтинга ФИДЕ.

«Питерец.ру» ожидал сенсацию в противостоянии Магнуса Карлсена и Винсента Каймера, но немец не устоял. Теперь воодушевлённый экс-чемпион мира просто обязан выигрывать у 18-летнего Каймера тай-брейк и проходить дальше. У Каймера были шансы «засушить» партию, но явно не хватило опыта.

Выступающие в Баку под нейтральным флагом Ян Непомнящий, Пётр Свидлер и Андрей Есипенко тоже сыграют укороченные партии со своими соперниками по 1/16 финала. Задумчивый Непомнящий (на фото) едва не поплатился за пассивную игру белыми накануне, поскольку юный гений гроссмейстер Сарин из Индии имел сегодня определённое преимущество. Но в эндшпиле несостоявшийся чемпион мира сумел свести партию к ничейной позиции – тай-брейк.

Беспомощно сыграл свою решающую партию на Кубке мира Уэсли Со, и теперь он составит компанию своему коллеге по первой десятке планетарного рейтинг-листа Анишу Гири, который вылетел ещё в 1/32 финала. Порадовал поставивших на него Фабиано Каруана, без тай-брейка справившийся с другим американцем Рэем Робсоном. Экс-чемпион мира ФИДЕ Руслан Пономарёв потерпел фиаско в противостоянии сенсационными венгром Ференцем Беркешем. Выбыл из турнира и Этьен Бакро из Франции (дальше прошёл индиец Видит).

 

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