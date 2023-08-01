СШФ СПб удивила, а на Кубке мира в Баку россиянин Арсений Нестеров с большим трудом прошёл во второй тур, где его поджидает Аниш Гири

«Питерец.ру» не ожидал увидеть среди ПЕТЕРБУРГСКИХ шахматистов, рейтинг которых опубликован на сайте городской федерации шахмат (СШФ Спб) ни Кирилла Алексеенко, ни Владимира Федосеева. Причина проста: родившийся в Выборге Алексеенко теперь австриец, а петербуржец Федосеев буквально накануне Кубка мира перешёл под словенские знамёна. Да и Никита Витюгов, родившийся в Ленинграде в 1987 году, совсем не поддерживает связи с Петербургом. Приятно осознавать, что в рядах лучших шахматистов города такие величины (в августовском рейтинге ФИДЕ Витюгов занимает 25-е место в мире, Федосеев – 61-й, на строчку ниже – Алексеенко), но разве не логичнее указывать реальных петербуржцев?

На Кубке мира в Баку во вторник игрались тай-брейки в тех парах, в которых победителя не выявили две классические партии. Играющий под флагом ФИДЕ россиянин Арсений Нестеров был на грани провала в матче с опытным аргентинцем Фернандо Перальтой. Южноамериканец эффектно выиграл белыми первую укороченную партию, но Нестеров смог отыграться и сравнять счёт – 2:2. Следующую партию Перальта начал ходом d4, и с 24-го хода его положение стало ухудшаться, итог – поражение белыми в эндшпиле. Теперь Нестеров сыграет с Анишем Гири.