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Питерец.ру » Спорт » СШФ СПб удивила, а на Кубке мира в Баку россиянин Арсений Нестеров с большим трудом прошёл во второй тур, где его поджидает Аниш Гири

СШФ СПб удивила, а на Кубке мира в Баку россиянин Арсений Нестеров с большим трудом прошёл во второй тур, где его поджидает Аниш Гири

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
На фото – не Нестеров или Гири, а случайно попавший в объектив фотографа участник Кубка мира.

«Питерец.ру» не ожидал увидеть среди ПЕТЕРБУРГСКИХ шахматистов, рейтинг которых опубликован на сайте городской федерации шахмат (СШФ Спб) ни Кирилла Алексеенко, ни Владимира Федосеева. Причина проста: родившийся в Выборге Алексеенко теперь австриец, а петербуржец Федосеев буквально накануне Кубка мира перешёл под словенские знамёна. Да и Никита Витюгов, родившийся в Ленинграде в 1987 году, совсем не поддерживает связи с Петербургом. Приятно осознавать, что в рядах лучших шахматистов города такие величины (в августовском рейтинге ФИДЕ Витюгов занимает 25-е место в мире, Федосеев – 61-й, на строчку ниже – Алексеенко), но разве не логичнее указывать реальных петербуржцев?

На Кубке мира в Баку во вторник игрались тай-брейки в тех парах, в которых победителя не выявили две классические партии. Играющий под флагом ФИДЕ россиянин Арсений Нестеров был на грани провала в матче с опытным аргентинцем Фернандо Перальтой. Южноамериканец эффектно выиграл белыми первую укороченную партию, но Нестеров смог отыграться и сравнять счёт – 2:2. Следующую партию Перальта начал ходом d4, и с 24-го хода его положение стало ухудшаться, итог – поражение белыми в эндшпиле. Теперь Нестеров сыграет с Анишем Гири.

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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