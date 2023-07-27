Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина покорила Эльбрус вместе с синхронисткой Майей Гурбанбердиевой

Городской спорткомитет оперативно информирует, что петербургская спортсменка Анна Конаныхина (прыжки в воду) взошла на Эльбрус. «Питерец.ру» знает, что Эльбрус – высочайшая точка Европы («пятитысячник» точной высотой 5642 метра). Компанию Конаныхиной в покорении Эльбруса составила синхронистка Майя Гурбанбердиева – двукратная чемпионка мира.

На сайте спорткомитета можно прочитать резюме самой Конаныхиной об этом событии. Спортсменка из Северной столицы рассказала, что она и напарница начали восхождение в 4 утра на ратраке (снежном тягаче). Успокоиться Конаныхиной помог звонок родителям: оптимизма у альпинистки после этого прибавилось. Пока Конаныхина взбиралась на Эльбрус, успела оценить открывшиеся виды. Рассвет, по её словам, был «великолепным», а вид – «завораживающим». В горах Конаныхина чувствует умиротворение, хотя восхождение на «пятитысячник с характером» далось тяжело. Особо Конаныхина отметила окружавших её в этой поездке достойных людей.

Мастер спорта международного класса 18-летняя Конаныхина является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Невская Волна». В 2021 году Конаныхина первенствовала на европейском первенстве по прыжкам с вышки. Участвовала в Олимпиаде – 2020.