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Питерец.ру » Спорт » Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина покорила Эльбрус вместе с синхронисткой Майей Гурбанбердиевой

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина покорила Эльбрус вместе с синхронисткой Майей Гурбанбердиевой

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
kfis.gov.spb.ru
5642 метра составляет высота горы Эльбрус, на которую поднялась бесстрашная петербурженка.

Городской спорткомитет оперативно информирует, что петербургская спортсменка Анна Конаныхина (прыжки в воду) взошла на Эльбрус. «Питерец.ру» знает, что Эльбрус – высочайшая точка Европы («пятитысячник» точной высотой 5642 метра). Компанию Конаныхиной в покорении Эльбруса составила синхронистка Майя Гурбанбердиева – двукратная чемпионка мира.

На сайте спорткомитета можно прочитать резюме самой Конаныхиной об этом событии. Спортсменка из Северной столицы рассказала, что она и напарница начали восхождение в 4 утра на ратраке (снежном тягаче). Успокоиться Конаныхиной помог звонок родителям: оптимизма у альпинистки после этого прибавилось. Пока Конаныхина взбиралась на Эльбрус, успела оценить открывшиеся виды. Рассвет, по её словам, был «великолепным», а вид – «завораживающим». В горах Конаныхина чувствует умиротворение, хотя восхождение на «пятитысячник с характером» далось тяжело. Особо Конаныхина отметила окружавших её в этой поездке достойных людей.

Мастер спорта международного класса 18-летняя Конаныхина является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Невская Волна». В 2021 году Конаныхина первенствовала на европейском первенстве по прыжкам с вышки. Участвовала в Олимпиаде – 2020.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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