Общественники из Петербурга поздравили школьников с Днем знаний с вершины Эльбруса

От лица Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге член регионального штаба ОНФ Антон Соловьев поздравил школьников с началом учебного года с вершины горы Эльбрус на высоте свыше 5,6 тыс. метров.

ОНФ в Петербурге всегда уделял большое внимание спортивному образу жизни и популяризации физической культуры. Так, на своем примере Антон Владимирович решил подать пример школьникам и покорил самую высокую гору России - Эльбрус. Восхождение заняло три дня. Базовый лагерь находился на высоте 3880 метров, откуда их группа выходила на акклиматизацию и на сам подъем. Как рассказал Соловьев, подниматься было сложно: непрекращающиеся головная боль и одышка, усталость. Воздух на этой ысоте сильно разряжен, поэтому один шаг ощущается, как несколько.

«Начало нового учебного года – это начало нового этапа в жизни каждого школьника. Во многом именно школа закладывает в человеке жажду знаний и приключений, желание узнавать новое. Очень символично, что исполнение моей мечты – покорение Эльбруса, совпало с этим замечательным праздником – Днем знаний. Хочется пожелать всем учащимся не останавливаться на пути к тому, чего ты действительно хочешь. Подъем на Эльбрус был невероятно сложен, но результат того стоил, и на самой вершине я смог ощутить радость от победы над самим собой и прекрасного вида вокруг», – поделился Соловьев.