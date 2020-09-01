От лица Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге член регионального штаба ОНФ Антон Соловьев поздравил школьников с началом учебного года с вершины горы Эльбрус на высоте свыше 5,6 тыс. метров.
ОНФ в Петербурге всегда уделял большое внимание спортивному образу жизни и популяризации физической культуры. Так, на своем примере Антон Владимирович решил подать пример школьникам и покорил самую высокую гору России - Эльбрус. Восхождение заняло три дня. Базовый лагерь находился на высоте 3880 метров, откуда их группа выходила на акклиматизацию и на сам подъем. Как рассказал Соловьев, подниматься было сложно: непрекращающиеся головная боль и одышка, усталость. Воздух на этой ысоте сильно разряжен, поэтому один шаг ощущается, как несколько.
Общественники из Петербурга поздравили школьников с Днем знаний с вершины Эльбруса
От лица Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге член регионального штаба ОНФ Антон Соловьев поздравил школьников с началом учебного года с вершины горы Эльбрус на высоте свыше 5,6 тыс. метров.