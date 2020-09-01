ента новостей

21:49
В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны
21:46
Общественники из Петербурга поздравили школьников с Днем знаний с вершины Эльбруса
19:32
Умер бывший тренер СКА чех Милош Ржига
15:03
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей перекроют две полосы движения
12:19
Прием заявок на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» продлен до 2 сентября
12:17
«Гараж» - новое шоу на YouTube канале «Ленфильма»
12:08
Второй Всероссийский молодежный форум «Выше Крыши»
12:00
Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
11:36
В Петербурге пенсионер пострадал от лже-сотрудника реабилитационного центра
11:16
В Купчино полицейские у водителя такси обнаружили пистолет и патроны
07:36
Беглов поздравил с 1 сентября
07:09
Лидерство в сфере торговли
19:50
Общественники просят власти города сохранить граффити с изображением Портновой, Цоя и Бодрова
19:47
На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
19:45
Выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»
19:42
Урок пожарной безопасности для никольских дошколят
13:17
Лиза Лесных — «ИЗ ПАЛОЧЕК И КРУЖОЧКОВ»
13:13
Алексей Смирнов - «Тактильность»
13:11
Выставка работ Анастасии Денисовой - «Нарисованный город»
12:40
В Петербурге пенсионер совершил убийство двух человек
12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
09:53
Что же рубль?
09:22
Мошенники стали активнее
23:56
Нулевая ничья с «Локомотивом» лишила «Зенит» лидерства в таблице РПЛ
00:11
«Спартак» наконец-то обыграл «Арсенал» и смог опередить «Зенит»
09:18
Миллион самозанятых
08:55
Набор первоклассника подорожал
23:33
«Авангард» стал победителем турнира имени Пучкова, СКА – второй
19:31
Петербурженки устроили заплыв на надувных матрасах в центре города
19:29
Петербургским больницам нужна донорская кровь!
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Общественники из Петербурга поздравили школьников с Днем знаний с вершины Эльбруса

Общественники из Петербурга поздравили школьников с Днем знаний с вершины Эльбруса

0
4
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
ОНФ в Санкт-Петербурге поздравил школьников с Днем знаний с вершины Эльбруса

От лица Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге член регионального штаба ОНФ Антон Соловьев поздравил школьников с началом учебного года с вершины горы Эльбрус на высоте свыше 5,6 тыс. метров.
ОНФ в Петербурге всегда уделял большое внимание спортивному образу жизни и популяризации физической культуры. Так, на своем примере Антон Владимирович решил подать пример школьникам и покорил самую высокую гору России - Эльбрус. Восхождение заняло три дня. Базовый лагерь находился на высоте 3880 метров, откуда их группа выходила на акклиматизацию и на сам подъем. Как рассказал Соловьев, подниматься было сложно: непрекращающиеся головная боль и одышка, усталость. Воздух на этой ысоте сильно разряжен, поэтому один шаг ощущается, как несколько.

«Начало нового учебного года – это начало нового этапа в жизни каждого школьника. Во многом именно школа закладывает в человеке жажду знаний и приключений, желание узнавать новое. Очень символично, что исполнение моей мечты – покорение Эльбруса, совпало с этим замечательным праздником – Днем знаний. Хочется пожелать всем учащимся не останавливаться на пути к тому, чего ты действительно хочешь. Подъем на Эльбрус был невероятно сложен, но результат того стоил, и на самой вершине я смог ощутить радость от победы над самим собой и прекрасного вида вокруг», – поделился Соловьев.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-06-2016, 07:43
Покорение Эльбруса не состоялось
4-09-2018, 09:23
Общественники провели акцию «Урок России»
18-06-2020, 19:04
В Санкт-Петербурге общественники в преддверии парада начал поздравлять ветеранов с 75-летием Великой Победы
5-06-2020, 20:13
В Петербурге общественники организовали экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь»
30-03-2020, 16:22
Общественники в Петербурге запускают онлайн-акцию «Зарядка с чемпионом»
1-09-2017, 11:15
Валентина Матвиенко поздравила школьников с Днем знаний

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
96
Вчера, 12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
174
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
228
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
323
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
Наверх