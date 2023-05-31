Сергей Карякин вернулся в июньский рейтинг ФИДЕ и занимает 11-е место, также его включили в число участников Кубка мира – 2023

«Питерец.ру» убедился, что Сергей Карякин не зря сыграл две партии на XXX командном чемпионате России, проходившем в начале мая в Сочи. Карякин, являющийся ещё и президентом Подмосковной шахматной федерации, в Сочи обыграл Артемьева и сделал ничью с Наером.

Тот факт, что Карякин сыграл эти классические партии в официальном турнире, вынудил ФИДЕ вернуть россиянина в свой рейтинг. В прошлом году Карякина сначала дисквалифицировали за чёткую гражданскую позицию, затем лишили возможности сыграть в турнире претендентов, после чего и вовсе исключили из рейтинга ФИДЕ. То есть на некоторое время шахматист Карякин был как бы стёрт чиновниками международной шахматной федерации из числа ведущих шахматистов мира. Интересно, что больше всего выиграл от отстранения Карякина от шахмат … новый чемпион мира Дин Лижэнь! Именно он фактически занял место Карякина в претендентском турнире, а затем и одолел на тай-брейке матча за шахматную корону ещё одного россиянина – Яна Непомнящего.

Последний играл в Астане под флагом с шахматным конём, и именно с этим и связано условие ФИДЕ в отношении Карякина, которое касается предстоящего Кубка мира в Баку. Сыграть там Карякин сможет только под флагом ФИДЕ, но захочет ли?