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Питерец.ру » Спорт » Карен Хачанов проиграл 36-летнему Джоковичу и зачехлил ракету на Открытом чемпионате Франции.

Карен Хачанов проиграл 36-летнему Джоковичу и зачехлил ракету на Открытом чемпионате Франции.

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Карен Хачанов проиграл 36-летнему Джоковичу и зачехлил ракету на Открытом чемпионате Франции.

«Питерец.ру» надеялся, что более молодой Карен Хачанов справится с суперветераном АТР-тура Новаком Джоковичем: Хачанову – 27, а Джоковичу в мае исполнилось 36. Но серб, который всего два раза выигрывал «Ролан Гаррос» (для сравнения – Джокович выиграл ДЕСЯТЬ Открытых чемпионатов Австралии в период с 2008 года!) разделался с Хачановым в четырёх сетах.

А ведь стартовая партия принесла успех россиянину: один брейк позволил Хачанову выиграть стартовый сет со счётом 6:4. Во втором сете теннисисты в равной борьбе дошли до тай-брейка, и тут Джокович просто смёл Хачанова с корта – 7:0 в укороченной партии!

Игра после этого перформанса Джоковича на тай-брейке переменилась: Хачанов начал третий сет с того, что отдал сопернику свою подачу, затем ещё одну, итог – 2:6 и 1–2 по партиям не в пользу российского спортсмена. Подуставший Джокович упустил было нити игры в четвёртом сете, позволив Хачанову настичь себя – 4:4. Но тут же Карен буквально расклеился: ни одного очка на своей подаче в решающем гейме говорят сами за себя.

Соперником Джоковича по полуфиналу станет фаворит турнира – 20-летний испанец Карлос Алькарас. Другую полуфинальную пару составили норвежец Каспер Рууд и представитель Германии Александр Зверев.

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