В Петербурге состоится первенство России по велоспорту на треке

С 8 по 13 июня в Петербурге, на велотреке «Локосфинкс» (Северная дорога, 12 а) состоится первенство России по велоспорту на треке.

Отметим, что в спринтерских дисциплинах примут участие титулованные российские велогонщики – трехкратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион первенства Европы Никита Калачник, чемпионка мира среди юниоров Алина Лысенко, чемпион Европы среди юниоров Иван Гладышев и многие другие.

Прямая трансляция турнира – по ссылке в группе ВК-сообщества «Велотрек на Крестовском»: https://vk.com/lokosphinx

Программа соревнований:

8 июня

Командный спринт, командные гонки.

Утренняя сессия – в 10.30, вечерняя – в 16.30.

9 июня

Индивидуальные гонки, спринт до четвертьфинала.

Утренняя сессия – в 10.00, вечерняя – в 16.30.

10 июня

Групповая гонка по очкам и решающие заезды в спринте.

Утренняя сессия – в 10.30, вечерняя – в 16.30.

11 июня

Омниум и кейрин.

Утренняя сессия – в 10.00, вечерняя – в 16.30.

12 июня

Гонки скретч и с выбыванием, гиты 500 и 1000 м с места.

Утренняя сессия – в 10.30.

13 июня

Мэдисон.

Утренняя сессия – в 10.30.