В Петербурге состоится первенство России по велоспорту на треке

С 8 по 13 июня в Петербурге, на велотреке «Локосфинкс» (Северная дорога, 12 а) состоится первенство России по велоспорту на треке.
Отметим, что в спринтерских дисциплинах примут участие титулованные российские велогонщики – трехкратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион первенства Европы Никита Калачник, чемпионка мира среди юниоров Алина Лысенко, чемпион Европы среди юниоров Иван Гладышев и многие другие.
Прямая трансляция турнира – по ссылке в группе ВК-сообщества «Велотрек на Крестовском»: https://vk.com/lokosphinx
Программа соревнований:
8 июня
Командный спринт, командные гонки.
Утренняя сессия – в 10.30, вечерняя – в 16.30.
9 июня
Индивидуальные гонки, спринт до четвертьфинала.
Утренняя сессия – в 10.00, вечерняя – в 16.30.
10 июня
Групповая гонка по очкам и решающие заезды в спринте.
Утренняя сессия – в 10.30, вечерняя – в 16.30.
11 июня
Омниум и кейрин.
Утренняя сессия – в 10.00, вечерняя – в 16.30.
12 июня
Гонки скретч и с выбыванием, гиты 500 и 1000 м с места.
Утренняя сессия – в 10.30.
13 июня
Мэдисон.
Утренняя сессия – в 10.30.