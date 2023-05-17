Колыванов победил Кирьякова: ивановский «Текстильщик» обыграл «Ленинградец» со счётом 2:0, дубль сделал Вазитдинов

Игорь Колыванов и Сергей Кирьяков в начале 90-х годов прошлого века были одноклубниками – оба играли на острие атаки московского «Динамо» ещё в чемпионате Советского Союза. Оба совсем молодыми уехали в Европу: Колыванов – в Италию, Кирьяков – в Германию, а вчера состоялась их тренерская дуэль.

«Ленинградец» столь уверенно лидировал, буквально штампуя победы, что поражение в Иваново со счётом 0:2 может показаться тем самым «холодным душем». Но в первом тайме команда Кирьякова играла уверенно: мог открыть счёт Илья Воробьёв, но удар полузащитник «Ленинградца» наносил с «нерабочей» ноги.

Гром для гостей грянул сразу после перерыва: «Питерец.ру» предполагает, что Колыванов нашёл «волшебные» слова в раздевалке (недаром поиграл у Газзаева!). Стандарт привёл к первому пропущенному голу: Мацхарашвили подал – Вазитдинов забил, перехитрив защитников-гренадеров. В середине второго тайма сработал прессинг «Текстильщика»: ошибка обороны – и неудержимый Вазитдинов оформляет дубль – 2:0. Да ещё и выпущенный Кирьяковым на замену Святослав Цесь за полчаса на поле получил две жёлтые карточки и схлопотал удаление.

Проиграв, «Ленинградец» продолжает возглавлять таблицу – 42 очка, у «Мурома» и «Текстильщика» - по 33.