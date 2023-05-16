На ЧМ – 2023 по хоккею Швеция победила Финляндию по буллитам, а Роман Червенка блеснул в проигранном Чехией в овертайме матче со сборной Латвии

«Питерец.ру» возмущён отстранением сборных России и Белоруссии от хоккейного чемпионата мира, который сейчас проходил в Финляндии и Латвии (точнее – в Тампере и Риге). Центральным событием вчерашнего дня стало скандинавское противостояние – «Тре Крунур» против «Суоми». Бывший вратарь СКА Ларс Юханссон (сейчас играет за клуб «Фрелунда») помог шведам одержать трудную победу в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились вничью – 1:1 (у шведов отличился бывший игрок московского «Динамо» Оскар Линдберг, уравнял положение поигравший за «Магнитку» Ламмикко).

Канадцы и американцы привезли на чемпионат довольно невзрачные составы. Вчера сборная США обыграла Германию (3:2), а «Кленовые Листья» благодаря точному буллиту Куинна из «Баффало» пересилили словаков (2:1Б).

Неувядаемый Роман Червенка отдал две результативные передачи во встрече Чехия – Латвия. В третьем периоде чехи, которых на этом турнире тренирует финн Кари Ялонен, проигрывали 2:3, но Червенка ассистировал бывшему защитнику «Авангарда» Михалу Кемпни, который сравнял счёт на 57-й минуте. Но в овертайме победу прибалтам принёс игрок финского «Йукурита» Оскар Батна – 4:3 в пользу прибалтов.

Сегодня на чемпионате состоятся ещё четыре матча.