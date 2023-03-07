«Суперкубок Футбольных мам 2023»

8 марта на футбольных полях — это уже традиция. Впереди нас ждёт тур из шести городов в рамках «Суперкубка футбольных мам». А в Международный женский день Санкт-Петербург и ЦФП «Восхождение» примут первый этап соревнования.

Увлекательная серия турниров даст старт в городе на Неве. Затем футбольные мамы посетят Москву, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. Ну а финал пройдёт на берегу Чёрного моря — в городе Сочи!

Претендовать на главный трофей сможет лишь та команда, которая проявит себя на нескольких этапах. За игру в каждом из городов футбольные мамы будут получать дополнительные баллы. А уже эти заработанные очки позволят командам принять участие в финале и претендовать на победу в Суперкубке!

Мамы проведут свой праздник на футбольном поле манежа ЦФП «Восхождение». Спортсменки посоревнуются в своей любимой игре, получат возможность увидеться и пообщаться друг с другом, получат памятные награды, а также просто отлично проведут 8 марта!

Футбольных мам ждёт:

Прекрасное крытое поле с искусственной̆ травой;

Формат мини-футбола;

Матч: 2 тайма по 10 минут;

Формат 5 на 5;

Фото всех игр;

Прямая трансляция всех матчей;

Кубки и медали;

Море позитивных эмоций.

На Петербургском этапе «Суперкубка футбольных мам» примут участие 16 команд:

«Ленинградская семья» (Отрадное) «Мята» ЦС Приморского района «Девчата» «Актив мом» «Вип милк Данон» (Самара) «Ленинградская семья» (Гатчина ) «Мамы» (Москва) «Мегамамы» (В. Новгород) «Фантазистки» (Челябинск) «Футбольные Мамы» (Брянск) «Футбольные Мамы» (Зеленоград) «Футбольные Мамы» (СПб, Приморский) «Футбольные Мамы» (СПб, Московский) Сборная футбольных мам «Авангард» (Домодедово)

Ждем всех с плакатами, барабанами, фанатскими кричалками и отличным настроением — поддержим прекрасных дам в Международный женский день! Открытие "Суперкубка Футбольных мам" состоится 8 марта.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Перекопская, 6-8 — манеж ЦФП «Восхождение».

Начало — в 9:30 (СПб).