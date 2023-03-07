«Суперкубок Футбольных мам 2023»

8 марта на футбольных полях — это уже традиция. Впереди нас ждёт тур из шести городов в рамках «Суперкубка футбольных мам». А в Международный женский день Санкт-Петербург и ЦФП «Восхождение» примут первый этап соревнования.
Увлекательная серия турниров даст старт в городе на Неве. Затем футбольные мамы посетят Москву, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. Ну а финал пройдёт на берегу Чёрного моря — в городе Сочи!
Претендовать на главный трофей сможет лишь та команда, которая проявит себя на нескольких этапах. За игру в каждом из городов футбольные мамы будут получать дополнительные баллы. А уже эти заработанные очки позволят командам принять участие в финале и претендовать на победу в Суперкубке!
Мамы проведут свой праздник на футбольном поле манежа ЦФП «Восхождение». Спортсменки посоревнуются в своей любимой игре, получат возможность увидеться и пообщаться друг с другом, получат памятные награды, а также просто отлично проведут 8 марта!
Футбольных мам ждёт:
- Прекрасное крытое поле с искусственной̆ травой;
- Формат мини-футбола;
- Матч: 2 тайма по 10 минут;
- Формат 5 на 5;
- Фото всех игр;
- Прямая трансляция всех матчей;
- Кубки и медали;
- Море позитивных эмоций.
На Петербургском этапе «Суперкубка футбольных мам» примут участие 16 команд:
- «Ленинградская семья» (Отрадное)
- «Мята»
- ЦС Приморского района
- «Девчата»
- «Актив мом»
- «Вип милк Данон» (Самара)
- «Ленинградская семья» (Гатчина )
- «Мамы» (Москва)
- «Мегамамы» (В. Новгород)
- «Фантазистки» (Челябинск)
- «Футбольные Мамы» (Брянск)
- «Футбольные Мамы» (Зеленоград)
- «Футбольные Мамы» (СПб, Приморский)
- «Футбольные Мамы» (СПб, Московский)
- Сборная футбольных мам
- «Авангард» (Домодедово)
Ждем всех с плакатами, барабанами, фанатскими кричалками и отличным настроением — поддержим прекрасных дам в Международный женский день! Открытие "Суперкубка Футбольных мам" состоится 8 марта.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Перекопская, 6-8 — манеж ЦФП «Восхождение».
Начало — в 9:30 (СПб).