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Питерец.ру » Спорт » «Суперкубок Футбольных мам 2023»

«Суперкубок Футбольных мам 2023»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
8 марта на футбольных полях — это уже традиция. Впереди нас ждёт тур из шести городов в рамках «Суперкубка футбольных мам»

8 марта на футбольных полях — это уже традиция. Впереди нас ждёт тур из шести городов в рамках «Суперкубка футбольных мам». А в Международный женский день Санкт-Петербург и ЦФП «Восхождение» примут первый этап соревнования.

Увлекательная серия турниров даст старт в городе на Неве. Затем футбольные мамы посетят Москву, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. Ну а финал пройдёт на берегу Чёрного моря — в городе Сочи!

Претендовать на главный трофей сможет лишь та команда, которая проявит себя на нескольких этапах. За игру в каждом из городов футбольные мамы будут получать дополнительные баллы. А уже эти заработанные очки позволят командам принять участие в финале и претендовать на победу в Суперкубке!

Мамы проведут свой праздник на футбольном поле манежа ЦФП «Восхождение». Спортсменки посоревнуются в своей любимой игре, получат возможность увидеться и пообщаться друг с другом, получат памятные награды, а также просто отлично проведут 8 марта!

Футбольных мам ждёт:

  • Прекрасное крытое поле с искусственной̆ травой;
  • Формат мини-футбола;
  • Матч: 2 тайма по 10 минут;
  • Формат 5 на 5;
  • Фото всех игр;
  • Прямая трансляция всех матчей;
  • Кубки и медали;
  • Море позитивных эмоций.

На Петербургском этапе «Суперкубка футбольных мам» примут участие 16 команд:

  1. «Ленинградская семья» (Отрадное)
  2. «Мята»
  3. ЦС Приморского района
  4. «Девчата»
  5. «Актив мом»
  6. «Вип милк Данон» (Самара)
  7. «Ленинградская семья» (Гатчина )
  8. «Мамы» (Москва)
  9. «Мегамамы» (В. Новгород)
  10. «Фантазистки» (Челябинск)
  11. «Футбольные Мамы» (Брянск)
  12. «Футбольные Мамы» (Зеленоград)
  13. «Футбольные Мамы» (СПб, Приморский)
  14. «Футбольные Мамы» (СПб, Московский)
  15. Сборная футбольных мам
  16. «Авангард» (Домодедово)

Ждем всех с плакатами, барабанами, фанатскими кричалками и отличным настроением — поддержим прекрасных дам в Международный женский день! Открытие "Суперкубка Футбольных мам" состоится 8 марта.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Перекопская, 6-8 — манеж ЦФП «Восхождение».

Начало — в 9:30 (СПб).

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