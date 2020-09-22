На поле СК «Политехник» прошел финал Кубка Студенческой футбольной лиги Петербурга по футболу 6х6

На поле СК «Политехник» прошел финал Кубка Студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга по футболу 6х6. Этот турнир уже более 5 лет объединяет любительские студенческие команды различного уровня: от начинающих до признанных и титулованных коллективов.

В этом году турнир прошел в сжатые сроки – все матчи розыгрыша уместились в 10 дней. Однако это не повлияло на количество заявок на турнир и уровень его проведения. За главный трофей боролись 45 команд из более чем 15 вузов города. В финале сошлись представители ЛЭТИ и ВАМТО: действующий чемпион элитного дивизиона СФЛ – команда «Волна», и один из самых опытных и мастеровитых коллективов Лиги – команда «Инженер».

В основное время матча команды не смогли выявить сильнейшего. На гол представителя «Волны» Андрея Воропаева «военные» ответили точным ударом Максима Федорова. Таким образом, после 40 минут игры на табло был зафиксирован ничейный счет 1:1. На исходе седьмой из десяти дополнительных минут игрового времени вновь Андрей Воропаев оказался на острие атаки «Волны» и точным ударом поставил точку в борьбе за трофей – с минимальным преимуществом представители ЛЭТИ вырвали победу и стали обладателями Кубка СФЛ СПб по футболу 6х6.

Эта победа подарила команде не только долгожданный трофей, но и возможность представить Петербург на Всероссийском финале Ассоциации Студенческих спортивных клубов в г. Казань, который пройдет в период с 30 сентября по 4 октября 2020 года.

Стоит отметить, что по завершении прошлого розыгрыша Кубка СФЛ, команда-финалист также представляла наш город на Всероссийском уровне. Команда «Банк’а» (МБИ) без поражений преодолела групповой этап и выбыла из турнира, уступив с минимальным счетом в четвертьфинале.