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Питерец.ру » Общество » В Выборге стартует зимний Мотопробег фестиваля «Baltic Rally

В Выборге стартует зимний Мотопробег фестиваля «Baltic Rally

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12
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградские байкеры отправляются в Тобольск

21 января в Выборге стартует зимний Мотопробег фестиваля «Baltic Rally».

Его участники отправятся на 19-й Международный зимний мотослет и 11-й международный ледовый чемпионат мира по гонкам на унимото на льду Snow Dogs, который состоится c 27 по 29 января 2023 под городом Тобольск Тюменской области. 

Маршрут охватит восемь городов: Выборг - Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург - Тюмень - Тобольск. 

По дороге мотоциклисты посетят с подарками детские дома.

Одна из целей зимнего мотопробега ― привлечь участников к 1-му массовому Всероссийскому мотопробегу «Владивосток – Выборг» протяженностью 10 500 км, который в период с 30 июня по 20 июля пройдет через 21 регион России и финиширует в Выборге, в рамках 3-го Мотофестиваля Baltic Rally.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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