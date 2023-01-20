21 января в Выборге стартует зимний Мотопробег фестиваля «Baltic Rally».

Его участники отправятся на 19-й Международный зимний мотослет и 11-й международный ледовый чемпионат мира по гонкам на унимото на льду Snow Dogs, который состоится c 27 по 29 января 2023 под городом Тобольск Тюменской области.

Маршрут охватит восемь городов: Выборг - Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург - Тюмень - Тобольск.

По дороге мотоциклисты посетят с подарками детские дома.

Одна из целей зимнего мотопробега ― привлечь участников к 1-му массовому Всероссийскому мотопробегу «Владивосток – Выборг» протяженностью 10 500 км, который в период с 30 июня по 20 июля пройдет через 21 регион России и финиширует в Выборге, в рамках 3-го Мотофестиваля Baltic Rally.