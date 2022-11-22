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Питерец.ру » Спорт » СКА разгромил ЦСКА, забросив пять безответных шайб к 24-й минуте игры, итог – 6:2

СКА разгромил ЦСКА, забросив пять безответных шайб к 24-й минуте игры, итог – 6:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
Невские армейцы эффектно прервали череду неудач в «регулярке» КХЛ.  

«Питерец.ру» отмечает то, как эффектно коллектив Романа Ротенберга выбрался из той ямы, в которую погрузился начиная с выезда на Дальний Восток. Проиграв пять из последних шести матчей, армейцы Петербурга заставили говорить о функциональном и игровом спаде. А тут ещё и противостояние с очень принципиальным и очень неудобным ЦСКА…

Но то, что увидели более 12 тысяч зрителей, собравшихся в «Ледовом», наглядно показало: никакого продолжительного кризиса у СКА не наступило. Открыв счёт уже на 28-й секунде после точного броска Михаила Воробьёва, хозяева куражились над обороной ЦСКА до счёта 5:0. Дамир Жафяров сделал дубль, ещё по шайбе записали в свой актив Никита Гусев и Захар Бардаков к 24-й минуте, когда на табло зажглись прекрасные для СКА цифры 5:0. При этом Сергей Фёдоров решился на замену вратаря Рейдеборна на Шарыченкова уже на 14-й минуте при счёте 4:0 в пользу СКА. Шайбы Карнаухова и Каменева позволили ЦСКА выиграть второй период со счётом 2:1, но Дмитрий Яшкин установил итоговые 6:2 в середине третьего периода. Отметим и то, что все шайбы в этой встрече забрасывались только в равных составах, хотя удалений с обеих сторон хватало: у СКА даже голкипер Сергей Николаев заработал малый штраф.

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