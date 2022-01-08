ента новостей

22:48
СКА крупно выиграл и второй матч под руководством Романа Ротенберга
08:55
30 тысяч для женщин
08:53
Ситуация стабилизировалась?
08:51
Важность Рождества
10:47
Петербург в лидерах по летальности
10:22
Что с кредитами для бизнеса?
09:24
Когда завершится пандемия
02:17
Европейские страны вводят обязательную вакцинацию для борьбы с волной Омикрон
12:56
В Петербурге лжетеррорист угрожал взорвать консульство Казахстана
12:45
В Ленобласти полицейскими задержана группа наркоторговцев
12:42
Премьер-министр Армении заявил, что военный альянс под руководством России отправит «миротворцев» в протестный Казахстан
09:48
Консульство усиленно охраняют
08:55
Лучше бы Вишневский промолчал
08:11
Соединим Германию с Китаем
09:09
Убрали горы мусора
08:50
Появляются другие штаммы
08:24
Сколько стоит школьное питание
19:02
Роман Ротенберг стал главным тренером СКА, Валерий Брагин – его помощник
10:35
Иммунитета мало!
10:10
Кто желает сменить работу
09:50
Популярен у женщин
10:51
Возникла очередь в «Питерленде»
10:15
В общепите и ТЦ нужен QR
09:49
Мусор не вывозят
22:04
Баскетбольный «Зенит» в овертайме одолел «Црвену Звезду» в гостях
14:04
Как вирус поражает нервную систему
13:01
Каким окажется поведение рубля
10:28
Чего ждать от 2022 года?
09:25
Хотим отдыхать 31-го
09:22
Активно покупали комнаты
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА крупно выиграл и второй матч под руководством Романа Ротенберга

СКА крупно выиграл и второй матч под руководством Романа Ротенберга

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
Но вот принципиальный поединок с ЦСКА уже отменён.

Нижегородское «Торпедо» - соперник посильнее, чем разгромленный со счётом 5:1 «Куньлунь». Автозаводцы, которых тренирует Дэвид Немировски, балансируют на грани попадания в плей-офф на Западе. До и сразу после Нового Года торпедовцы проиграли четыре раза подряд, и только 5 января не без труда выиграли в Сочи (2:1). «Питерец.ру» считает главными звёздами в нынешнем «Торпедо» Дамира Жафярова, Марека Гривика и Энди Миле – ни эти три форварда, ни кто-то ещё из состава гостей пробить Ларса Юханссона не смог.

Голкипер СКА отразил все 24 броска по своим воротам и получил заслуженный «сухарь», а вот торпедовец Пётр Кочетков трудился в поте лица. 41 бросок – так нагрузила вратаря гостей армейская атака, и три из них достигли цели. В начале второго периода СКА удалось создать отрыв в две шайбы (открыл счёт Михаил Воробьёв, сразу после этого отличился Лео Комаров). Итоговые 3:0 зажглись на табло после шайбы Андрея Кузьменко, которому помогли отличиться Комаров и Антон Бурдасов.

Тем временем решением КХЛ матчи СКА против ЦСКА и «Сочи» отменены.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-08-2019, 14:00
На турнире имени Пучкова “Авангард» победил «Торпедо» в результативном матче
2-03-2015, 22:21
Ковальчук едва не сделал хет-трик в Нижнем Новгороде
9-09-2018, 22:39
Для нынешнего «Торпедо» и 0:3 по ходу матча – не проблема
4-12-2018, 23:01
СКА размазал «Торпедо» по льду
28-03-2021, 01:07
ЦСКА и «Локомотив» будут играть седьмой матч, в котором определится соперник СКА в Кубке Гагарина
9-01-2015, 19:51
СКА — «Торпедо»: «блицкриг» удался снова

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
651
22-12-2021, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
0
593
20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
746
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
726
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Наверх