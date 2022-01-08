СКА крупно выиграл и второй матч под руководством Романа Ротенберга

Нижегородское «Торпедо» - соперник посильнее, чем разгромленный со счётом 5:1 «Куньлунь». Автозаводцы, которых тренирует Дэвид Немировски, балансируют на грани попадания в плей-офф на Западе. До и сразу после Нового Года торпедовцы проиграли четыре раза подряд, и только 5 января не без труда выиграли в Сочи (2:1). «Питерец.ру» считает главными звёздами в нынешнем «Торпедо» Дамира Жафярова, Марека Гривика и Энди Миле – ни эти три форварда, ни кто-то ещё из состава гостей пробить Ларса Юханссона не смог.

Голкипер СКА отразил все 24 броска по своим воротам и получил заслуженный «сухарь», а вот торпедовец Пётр Кочетков трудился в поте лица. 41 бросок – так нагрузила вратаря гостей армейская атака, и три из них достигли цели. В начале второго периода СКА удалось создать отрыв в две шайбы (открыл счёт Михаил Воробьёв, сразу после этого отличился Лео Комаров). Итоговые 3:0 зажглись на табло после шайбы Андрея Кузьменко, которому помогли отличиться Комаров и Антон Бурдасов.

Тем временем решением КХЛ матчи СКА против ЦСКА и «Сочи» отменены.