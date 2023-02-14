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Питерец.ру » Спорт » В матче «Барыса» и СКА было заброшено десять шайб, из них шесть – армейцами с Невы

В матче «Барыса» и СКА было заброшено десять шайб, из них шесть – армейцами с Невы

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
После результативного поражения от «Авангарда» последовала яркая победа над «Барысом».

«Питерец.ру» доволен, что СКА и «Барыс» выдали результативный хоккей, поскольку это в традициях обеих команд. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги клуб из Казахстана – аутсайдер Восточной конференции. Теоретических шансов попасть в плей-офф команда Андрея Скабелки не потеряла, но поражение от СКА со счётом 4:6 эти шансы только уменьшило.

СКА нанёс хозяевам «Барыс-Арены» нокаутирующий удар уже в стартовом периоде – 3:0 после точных бросков Игоря Ожиганова, Святослава Гребенщикова и отличившегося заброшенной шайбой во втором матче подряд Евгения Кетова. Во втором отрезке встречи бывший невский армеец Алекс Грант не упустил случая огорчить СКА, поразив ворота Дмитрия Николаева – 1:3. Напомним, что Грант уже вошёл в историю КХЛ, сотворив покер в январском матче с «Адмиралом» (рекорд для защитников). Но Степан Фальковский ещё до второго перерыва вернул СКА преимущество в три шайбы.

В третьем периоде обменялись шайбами Михайлис и Жафяров, после чего счёт стал 5:2 в пользу СКА. Но здесь штурм астанинцев принёс плоды, и 5:2 превратились в 5:4 после шайб Бракко и Савицкого. Но Глотов с передачи Кетова снял вопрос о победителе, забив в пустые ворота, итог – 6:4 в пользу СКА.

 

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