Воробьёв, Жафяров и Хуснутдинов отличились заброшенными шайбами в победном для СКА матче с «Куньлунем»

«Питерец.ру» знает, что «Куньлунь» является ещё более удобным соперником для армейцев Санкт-Петербурга, чем «Витязь». Но очередная победа над китайским клубом была добыта не без труда.

Ворота СКА защищал Александр Самонов, заработавший «сухарь» в поединке с «Витязем» 15 октября. От «Куньлуня» Самонов не пропускал до 24-й минуты, когда Паркер Фу сравнял счёт (Михаил Воробьёв в первом периоде вывел СКА вперёд). Но 1:1 «Куньлунь» удерживал недолго: в середине второго отрезка встречи Дамир Жафяров с передач Хайруллина и Глотова пробил Смита в равных составах. Однако под занавес второго периода упорный «Куньлунь» снова догнал СКА.

Дожать «Куньлунь» удалось на 47-й минуте, когда автором победной для СКА шайбы стал Марат Хуснутдинов (ассистировали ему Фальковский и Воробьёв). Трудная победа со счётом 3:2 стала для СКА третьей подряд после поражения в Ярославле от «Локомотива». В турнирной таблице Запада КХЛ положение СКА – лучше не придумаешь: тот же «Локомотив» отстаёт от команды Романа Ротенберга на 10 очков в компании ЦСКА и московского «Динамо».