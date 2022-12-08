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Питерец.ру » Спорт » Юные футболисты Ленобласти сразятся за право быть лучшими

Юные футболисты Ленобласти сразятся за право быть лучшими

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградские школьники вступают в борьбу за главный футбольный трофей

Юные футболисты Ленинградской области сразятся за право быть лучшими — с 15 декабря в регионе стартуют финальные соревнования за Кубок по мини-футболу.

«В этом году участниками областных соревнований станут около тысячи ребят из 16 муниципальных образований — это 65 команд. Самое большое представительство у Гатчинского  района — от них в турнире участвуют 6 команд. Из Всеволожского и Волховского районов в борьбу за главный приз вступают по 4 команды. Еще 3 команды представят Ломоносовский район. Благодаря областному турниру в регионе заметно увеличилась популярность мини-футбола, ежегодно мы увеличиваем набор не только мальчишек, но и девушек», — поделился председатель комитета по физической культуры и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов. 

Финальные соревнования состоятся 15 и 24 декабря в спортивно-зрелищном комплексе Кировска. В прошлом году Кубок по мини-футболу выиграли юные футболисты из Луги.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть мини-футбол
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