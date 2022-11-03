Никита Гусев вновь вышел на лёд в форме СКА и размялся на главном аутсайдере КХЛ

Очередное возвращение Никиты Гусева в СКА состоялось: герой Олимпийского финала уже сыграл за новый–старый клуб. «Питерец.ру» отмечает, что соперник у СКА был такой, что легче не придумаешь. Сочинцы отстают от предпоследней команды в таблице чемпионата КХЛ, которой сейчас является «Нефтехимик», на 10 очков. Было очевидно, что только чудо помогло бы «Сочи» набрать очки в игре протии лидера, и чуда не произошло.

Сочинцы лидировали в счёте перед началом третьего периода (2:1), однако третья двадцатиминутка завершилась для команды Сергея Светлова плачевно. Четыре безответных шайбы в ворота Максима Третьяка этот отрезок матча, и СКА отпраздновал крупную победу – 5:2. Гусев сначала поучаствовал в шайбе Степана Фальковского в большинстве, после чего сам отличился в неравных составах после удаления игрока «Сочи» Джо Морроу. Автором победной шайбы в этом матче стал Марат Хуснутдинов, которому помог отличиться Игорь Ожиганов.

В другом матче «Куньлунь» вёл 2:0, но в итоге уступил минскому «Динамо» со счётом 2:3.