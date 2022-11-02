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Питерец.ру » Спорт » ЧМ-2022: Нидерланды вроде всем хороши, но у команды слабые вратари

ЧМ-2022: Нидерланды вроде всем хороши, но у команды слабые вратари

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Опубликовал: Вадик Котов
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20 ноября в Катаре стартует главное спортивное событие четырехлетия - чемпионат мира по футболу

20 ноября в Катаре стартует главное спортивное событие четырехлетия - чемпионат мира по футболу. Не секрет, что многие болельщики намерены не просто следить за играми мундиаля, но и заключать пари на поединки лучших сборных мира. Прогнозы и ставки на чемпионат мира по футболу доступны здесь, на портале «Рейтинг Букмекеров». 

Сборная Нидерландов отлично прошла отборочный цикл, и, со слов главного тренера Луи ван Гала, готова преподнести несколько сюрпризов на мундиале. Однако у команды есть действительно слабое звено - вратари. 

Джастин Бейло из «Фейеноорда», казалось, находился в наиболее выигрышной позиции, чтобы носить свитер с первым номером, но его травматичность и неудовлетворительная форма означают, что ван Гал в последнее время изучает другие варианты.

У Яспера Силлессена есть репутация, но он добился ее в не «Барселоне» или «Валенсии», за которые выступал раньше. Теперь снова оказался в Эредивизи, в клубе своего детства НЕК.

Ремко Пасвер получает хорошую прессу нынешней осенью, но в «Аяксе» 38-летний голкипер демонстрирует далеко не лучшую форму.

В общем, вратари - это действительно головная боль для Луи ван Гала.

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