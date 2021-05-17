Сборная Ленобласти по футболу среди девушек стала лучшей в СЗФО

Сборная команда Ленинградской области по футболу среди девушек прошла отборочный тур V летней Спартакиады молодежи, став лучшей среди команд Северо-Западного федерального округа.

Теперь ленинградские спортсменки примут участие в финальном этапе Спартакиады, который состоится в конце июля в Саранске.

Заключительные матчи II этапа V летней Cпартакиады молодежи прошли в Калининграде. Команда Ленинградской области одержала победу над футболистками из Вологодской области со счетом 3-0. Лучшим игроком команды признана Полина Смирнова.