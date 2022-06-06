Автогол Ярмоленко привёл к непопаданию сборной Украины на чемпионат мира – 2022

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт не только без отстранённой сборной России, но и без украинской сборной. После победы над Шотландией украинскую команду ждал решающий «стык» с ещё одной британской сборной – валлийцами. И своего Вадима Евсеева у проигравших не нашлось, более того – всё решил автогол.

«Питерец.ру» отмечает, что в решающей – точнее, исторической, поскольку Уэльс не участвовал в мировых первенствах с 1958 года – атаке поучаствовал Гарет Бэйл. Именно удар главной звезды валлийского футбола и привёл к автоголу Ярмоленко: футболист британского «Вест Хэма» метко пробил по своим воротам, дезориентировав вратаря Бущана. Отыграться команда Андрея Петракова не смогла, так Уэльс получил путёвку на чемпионат мира.

Ещё один эпизод, связанный с Ярмоленко произошёл, когда из-за его падения в штрафной сборной Уэльса мог быть назначен пенальти. Контакт с Джо Алленом был, но после применения системы VAR испанский арбитр Лаос 11-метровый в ворота Уэйна Хеннесси не поставил. Так Уэльс попал на чемпионат мира, выиграв со счётом 1:0.