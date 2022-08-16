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Питерец.ру » Спорт » Дзюба может оказаться в турецком клубе «Адана Демирспор», но есть нюансы

Дзюба может оказаться в турецком клубе «Адана Демирспор», но есть нюансы

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68
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
sport-express.ru
Похоже, у бывшего форварда «Зенита» нет вариантов в России, да он и сам желает поиграть за рубежом.

«Питерец.ру» обратил внимание на сообщения СМИ о переговорах между Артёмом Дзюбой и турецким клубом «Адана Демирспор». Дзюба пока подыскивает себе новый клуб, но лето подходит к концу, а определённости в этом вопросе не прибавляется.

«Адана Демирспор» мог предложить российскому футболисту оклад в 1,5 млн евро за сезон – такие «инсайды» мелькают в прессе. Много разговоров ведётся и о желании Дзюбы провести несколько сезонов за пределами России, но в клубе с амбициями. Потенциальный работодатель Дзюбы хорошо начал этот сезон, но нет уверенности, что «Адана Демирспор» сможет конкурировать с «Фенербахче» или «Бешикташем». В случае успешных переговоров Дзюба снова окажется в одной команде с покинувшим «Зенит» Ярославом Ракицким.

Можно пожелать поддерживавшему форму с «Рубином» Дзюбе скорейшего подписания контракта с новым клубом, поскольку трансферное окно в один прекрасный момент закроется. Сейчас уже можно узнать, что полтора миллиона евро в год Дзюбе якобы были готовы платить… в Нижнем Новгороде.

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