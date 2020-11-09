Дзюба покаялся

«Питерец.ру» сообщает, что Артем Дзюба высказался по поводу скандала, участником которого оказался. Футболист признался, что был виноват во многом. Спортсмен подчеркнул, что является далеко не идеальным человеком и, будучи обычным грешником, допускает ошибки. Но при этом он все же надеется прожить свою жизнь достойно. Артем поблагодарил всех людей, кто выразил ему поддержку в столь непростой ситуации. Об этом он заявил в специальном видеообращении.

Напоминаем, что капитан «Зенита» и сборной России стал участником секс-скандала. В интернет выложили интимное видео Артема Дзюбы. Это событие вызвало бурную реакцию. В итоге игрок не был вызван на ближайшие матчи сборной, чтобы страсти после скандала несколько улеглись. Однако отворачиваться от Дзюбы не намерены ни в клубе, ни в сборной.