Волейбольный «Зенит» официально прокомментировал появление Дмитрия Пашицкого в форме клуба из Гданьска

Отставкой Туомаса Саммелвуо, которая произошла сразу же после поражения от московского «Динамо» ещё в феврале, кадровые перемены в «Зените» могут не закончиться. «Питерец.ру» напоминает, что Саммелвуо решил сосредоточиться на работе с российской сборной, однако результаты «сине-бело-голубых» в нынешнем году не радовали, особенно в волейбольной Лиг Чемпионов.

А теперь случился настоящий демарш со стороны Дмитрия Пашицкого, и эту ситуацию официально прокомментировал российский клуб. Игрок появился на пресс-конференции в форме клуба «Трефл» из Гданьска, при этом президент польского клуба сообщил следующее:

- контракт Пашицкого с «Зенитом» разорван, - поскольку федерация волейбола России с этим не согласна, то нужна помощь FIVB, - во всём виноват «Зенит», а вовсе не Пашицкий.

«Зенит» ранее отпустил Пашицкого в «бессрочный отпуск», но речи о разрыве контракта не шло. При этом волейболист вполне мог сразу же расторгнуть контракт с «Зенитом», а теперь по непонятным причинам появляется в форме другого клуба. Финал заявления таков:

«Нам жаль, что история Вашего сотрудничества с «Зенитом» завешается таким образом».