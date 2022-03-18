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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» официально прокомментировал появление Дмитрия Пашицкого в форме клуба из Гданьска

Волейбольный «Зенит» официально прокомментировал появление Дмитрия Пашицкого в форме клуба из Гданьска

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26
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
У имеющего российское гражданство спортсмена действует контракт с петербургским клубом.  

Отставкой Туомаса Саммелвуо, которая произошла сразу же после поражения от московского «Динамо» ещё  в феврале, кадровые перемены в «Зените» могут не закончиться. «Питерец.ру» напоминает, что Саммелвуо решил сосредоточиться на работе с российской сборной, однако результаты «сине-бело-голубых» в нынешнем году не радовали, особенно в волейбольной Лиг Чемпионов.

А теперь случился настоящий демарш со стороны Дмитрия Пашицкого, и эту ситуацию официально прокомментировал российский клуб. Игрок появился на пресс-конференции в форме клуба «Трефл» из Гданьска, при этом президент польского клуба сообщил следующее:

- контракт Пашицкого с «Зенитом» разорван,

- поскольку федерация волейбола России с этим не согласна, то нужна помощь FIVB,

- во всём виноват «Зенит», а вовсе не Пашицкий.

«Зенит» ранее отпустил Пашицкого в «бессрочный отпуск», но речи о разрыве контракта не шло. При этом волейболист вполне мог сразу же расторгнуть контракт с «Зенитом», а теперь по непонятным причинам появляется в форме другого клуба. Финал заявления таков:

«Нам жаль, что история Вашего сотрудничества с «Зенитом» завешается таким образом».
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