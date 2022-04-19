Американский новичок Эрик Бакнер поможет «Зениту» в плей-офф Единой Лиги ВТБ

На финише регулярного сезона Лиги ВТБ «Зенит» выдал пятиматчевую победную серию, но обогнать ЦСКА в итоговой таблице это не помогло. «Питерец.ру» напоминает, что 14 марта «сине-бело-голубые» проиграли столичным армейцам с минимальным счётом, что и сказалось решающим образом на итогах регулярного сезона. Победа в заключительном туре над «Цмоки-Минск» с разницей в 20 очков принесла «Зениту» скорее моральное удовлетворение и заслуженное второе место. А могло быть и первое…

Тем не менее впереди плей-офф. Соперник по стартовому раунду – красноярский «Енисей». Серия пройдёт до трёх побед и откроется двумя матчами в Санкт-Петербурге (23 апреля, начало в 14:00 и 25 апреля, начало в 20:00). После этого команды переедут в Красноярск. Если нужна будет пятая игра, то серия вернётся на берега Невы 3 мая.

Тем временем в «Зените» пополнение: проблемную позицию «большого» призван закрыть опытный американец Эрик Бакнер. Этот уроженец Южной Каролины играл в NCAA, после чего отправился в Турцию. Есть в портфолио Бакнера и 7 матчей за «Астану».