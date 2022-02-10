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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный клуб «Зенит» на выезде одолел «Бенфику»

Волейбольный клуб «Зенит» на выезде одолел «Бенфику»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Португальский коллектив был переигран со счетом 3:0

16 и 17 февраля 2022 года «Зенит» проведет две важнейших встречи в рамках волейбольной Лиги Чемпионов. Соперником станет «Берлин», который является главным конкурентом питерцев за выход в плей-офф. Котировки на это событие будут представлены во многих мировых букмекерских компаниях, которые принимают ставки через интернет.

9 февраля волейбольный клуб «Зенит» на выезде встречался с «Бенфикой». Португальцы перед этим матчем не смогли набрать ни единого очка, выиграв всего в одном сете. Команда уже лишилась всех турнирных амбиций, играя ради родной публики.

Несмотря на статус одного из главных претендентов на титул Лиги Чемпионов, «Зенит» находится в не самом лучшем положении на групповом этапе турнира. Поэтому питерские волейболисты с самого начала стали демонстрировать агрессивную игру. Первый сет закончился в их пользу со счетом 25:16.

Во втором отрезке матча «Зенит» продолжил свои удачные выступления, победив со счетом 25:18. В заключительном сете португальцы снова не смогли навязать борьбу и уступили с разницей в 9 мячей.

Итоговая победа со счетом 3:0 позволяет «Зениту» занимать вторую строчку в группе D. Однако для выхода в плей-офф необходимо отвоевывать первое место, иначе жребий может свести с сильным противником уже на ранних стадиях матчей на вылет. В будущих противостояниях с немецким «Берлином» нужна только победа. Первая встреча пройдет 16 февраля в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.

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