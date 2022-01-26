Неудача подстерегала волейбольный «Зенит» в матче Лиги Чемпионов с «Войводиной»

«Питерец.ру» уверен, что волейбольный «Зенит» поспешил расстаться с французским связующим Антуаном Бризаром. Вслед за победой на Олимпиаде Бризар добился очередного достижения – был признан лучшим игроком мира в 2021 году. Кстати, в десятку лучших попали два представителя «Зенита»: либеро Женя Гребенников стал 5-м, а блокирующий Иван Яковлев занял почётное 8-е место.

Не смогли сыграть с сербской «Войводиной» не только Клюка и Полетаев, но и Урсов с Мелкозёровым. В урезанном составе «Зенит» выглядел практически беспомощно и не сумел выиграть ни одной партии. В первом сете «Войводина» выиграла с разницей «+10», вторая и третья партия завершились с цифрами на табло 25:21 в пользу гостей. Лучшую результативность у проигравших показал Воронков (18 очков), в составе «Войводины» отличился Милан Зечевич (16 очков).

Ситуация в группе D волейбольной Лиги Чемпионов следующая: лидирует «Берлин» (3 победы), вторым идёт «Зенит» (2 победы), «Войводина» занимает третью строчку (1 победа), аутсайдер – «Бенфика».